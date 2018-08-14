Экс-капитан «Зенита» едва не погиб в Генуе

Футболист Кришито пересек мост в Генуе за 10 минут до его обрушения

Бывший футболист санкт— петербургского "Зенита" , а ныне защитник итальянского "Дженоа" Доменико Кришито рассказал, что пересек автомобильный мост в Генуе за 10 минут до его обрушения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Я пишу это сообщение для тех, кто посылает мне сообщения, беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя пересекли этот мост ровно за десять минут до его обвала. Мои мысли сейчас с семьями жертв этой трагедии", — написал Кришито.

"Это просто невозможно! Нам нужна безопасность. Необходимо, чтобы кто-то предпринял важные меры. Это просто ужасно!" — добавил 31-летний футболист.

Во вторник утром вблизи Генуи обрушился мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10. По информации новостного телеканала "РАИ-ньюс-24", в момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. На месте происшествия проводится поисково— спасательная операция. По последним данным, около 30 человек погибли.

Ранее клуб "Дженоа" отменил запланированную на вторник тренировку команды из-за обрушения моста.