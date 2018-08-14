Ещё
Экс-капитан «Зенита» едва не погиб в Генуе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист Кришито пересек мост в Генуе за 10 минут до его обрушения 

ТАСС 14 августа 2018
Фото: Reuters
Бывший футболист санкт— петербургского "Зенита", а ныне защитник итальянского "Дженоа" Доменико Кришито рассказал, что пересек автомобильный мост в Генуе за 10 минут до его обрушения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.
"Я пишу это сообщение для тех, кто посылает мне сообщения, беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя пересекли этот мост ровно за десять минут до его обвала. Мои мысли сейчас с семьями жертв этой трагедии", — написал Кришито.
"Это просто невозможно! Нам нужна безопасность. Необходимо, чтобы кто-то предпринял важные меры. Это просто ужасно!" — добавил 31-летний футболист.
Во вторник утром вблизи Генуи обрушился мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10. По информации новостного телеканала "РАИ-ньюс-24", в момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. На месте происшествия проводится поисково— спасательная операция. По последним данным, около 30 человек погибли.
Ранее клуб "Дженоа" отменил запланированную на вторник тренировку команды из-за обрушения моста.
ТАСС: последние новости
Тренер ПСЖ Тухель принял решение посадить вратаря Буффона в запас СМИ: ЦСКА предложил "Легии" €7 млн за польского футболиста Шиманьского УЕФА оштрафовал "Спартак" на €31 тыс. по итогам матча ЛЧ с ПАОКом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение