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Влашич стал игроком ЦСКА
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Влашич стал игроком ЦСКА 

Спорт-Экспресс 15 августа 2018
Фото: РИА Новости
ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Эвертона" Николой Влашичем. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
20-летний игрок перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивается в 8 миллионов евро. Основная позиция хорвата — центральный атакующий полузащитник. Помимо этого, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.
В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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