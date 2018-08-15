Влашич стал игроком ЦСКА

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Эвертона" Николой Влашичем. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

20-летний игрок перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивается в 8 миллионов евро. Основная позиция хорвата — центральный атакующий полузащитник. Помимо этого, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.