Российский бизнесмен обрадовался унижению «Спартака» своим клубом

Президент греческого ПАОК российский предприниматель Иван Саввиди прокомментировал победу по сумме двух встреч над московским «Спартаком» в рамках Лиги чемпионов. Слова бизнесмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Могу только повториться: мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе», — сообщил Саввиди.

14 августа «Спартак» не сумел на своем поле переиграть греческий ПАОК в ответном матче за выход в следующих этап Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0. Большую часть времени москвичи провели в меньшинстве: на 33-й минуте красную карточку получил бразилец Луис Адриано

Первый матч между двумя командами завершился победой ПАОК со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф прошел греческий клуб. В нем им предстоит встретится с португальской «Бенфикой».