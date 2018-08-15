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Российский бизнесмен обрадовался унижению «Спартака»
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Российский бизнесмен обрадовался унижению «Спартака» своим клубом 

Lenta.ru 15 августа 2018
Фото: Сергей Иванов / «Коммерсантъ»
Президент греческого ПАОК российский предприниматель Иван Саввиди прокомментировал победу по сумме двух встреч над московским «Спартаком» в рамках Лиги чемпионов. Слова бизнесмена приводит «Спорт-Экспресс».
«Могу только повториться: мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе», — сообщил Саввиди.
14 августа «Спартак» не сумел на своем поле переиграть греческий ПАОК в ответном матче за выход в следующих этап Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0. Большую часть времени москвичи провели в меньшинстве: на 33-й минуте красную карточку получил бразилец Луис Адриано.
Первый матч между двумя командами завершился победой ПАОК со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф прошел греческий клуб. В нем им предстоит встретится с португальской «Бенфикой».
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