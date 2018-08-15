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Зидан захотел на место Моуриньо
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Зидан захотел на место Моуриньо 

Lenta.ru 15 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Французский тренер Зинедин Зидан рассчитывает найти работу в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает французский L'Equipe.
По информации издания, бывший тренер мадридского «Реала» хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед». 46-летний Зидан следит за положением нынешнего наставника манкунианцев португальца Жозе Моуриньо.
Зидану также было предложено возглавить сборную Катара. Французу обещали оклад в 50 миллионов евро в год и четырехлетний контракт.
31 мая Зидан объявил об уходе из мадридского «Реала». Французский специалист привел клуб к трем победам подряд в Лиге чемпионов, победе в национальном чемпионате и двум трофеям клубного чемпионата мира.
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