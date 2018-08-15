Зидан захотел на место Моуриньо

Французский тренер Зинедин Зидан рассчитывает найти работу в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает французский L'Equipe.

Зидану также было предложено возглавить сборную Катара. Французу обещали оклад в 50 миллионов евро в год и четырехлетний контракт.

31 мая Зидан объявил об уходе из мадридского «Реала». Французский специалист привел клуб к трем победам подряд в Лиге чемпионов, победе в национальном чемпионате и двум трофеям клубного чемпионата мира.