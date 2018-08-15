Видаль поделился эмоциями от перехода в «Барселону»

Также фанатам были представлены другие новички команды: Малком, Артур и Клеман Лангле.

"Большое вам спасибо за прием. Обещаю, что мы умрем на поле ради "Барселоны" и ее успехов. Будем интегрироваться в семью "Барселоны". Надеемся завоевать как можно больше трофеев с этой фантастической командой", — приводит слова Видаля Sport.es.

Чилийский футболист уже дебютировал за "Барселону" в матче за Суперкубок Испании, где каталонский клуб одержал победу над "Севильей" со счетом 2:1. Видаль вышел на поле на 86 минуте.

Ранее сообщалось, что "Севилья" намерена жаловаться на "Барселону" в Федерацию футбола Испании.