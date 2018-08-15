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Видаль поделился эмоциями от перехода в «Барселону»
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Видаль поделился эмоциями от перехода в «Барселону» 

Газета.Ru 15 августа 2018
Фото: Reuters
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал свой переход в стан сине-гранатовых во время презентации, передает "Советский спорт".
Также фанатам были представлены другие новички команды: Малком, Артур и Клеман Лангле.
"Большое вам спасибо за прием. Обещаю, что мы умрем на поле ради "Барселоны" и ее успехов. Будем интегрироваться в семью "Барселоны". Надеемся завоевать как можно больше трофеев с этой фантастической командой", — приводит слова Видаля Sport.es.
Чилийский футболист уже дебютировал за "Барселону" в матче за Суперкубок Испании, где каталонский клуб одержал победу над "Севильей" со счетом 2:1. Видаль вышел на поле на 86 минуте.
Ранее сообщалось, что "Севилья" намерена жаловаться на "Барселону" в Федерацию футбола Испании.
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