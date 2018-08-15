Россия страдает: «Спартак» удалили из Европы

Россия страдает: «Спартак» удалили из Лиги чемпионов

«Спартак» не смог пройти греческий ПАОК в квалификации Лиги чемпионов, разойдясь на «Открытие Арене» с соперником нулевой ничьей после поражения на выезде. На протяжении часа игрового времени красно-белые играли в меньшинстве после удаления Луиса Адриано

«Спартак» (Россия) — ПАОК (Греция) — 0:0 (первый матч — 2:3)

После поражения в Греции от ПАОКа в странном матче, где «Спартак» быстро и несколько неожиданно забил два мяча, а потом не менее стремительно пропустил три подряд еще до перерыва, шансы красно-белых на общий успех все равно были велики.

В России журналисты, специалисты и болельщики сходились во мнении, что вице-чемпион Греции ничего особенного на своем кипящем от эмоций сумасшедших фанатов стадионе не показал, и спартаковцы больше уступили сами себе, не справившись с волнением.

К тому же оборона ПАОКа точно не выглядела непроходимой, и в Москве команду Массимо Карреры вполне устраивала минимальная победа с одним-единственным забитым голом. В общем, «Спартак» считался чуть ли не фаворитом.

Правда, противостояние в любом случае обещало быть жарким. Первый инфоповод дал президент гостей Иван Саввиди , некогда владевший предприятием «Донской табак» и футбольным клубом «Ростов».

Дисквалифицированный в Греции на три года за выход на поле с пистолетом, пусть и в кобуре, президент противопоказаний против посещения московского матча не имел, однако Саввиди не понравилось предоставленное ему руководством «Спартака» место.

«Будем сегодня стараться победить. Шансы на выход неплохие. Поеду на стадион. «Спартак» предоставил место, но очень неудобное. Пришлось купить билет самому. Буду смотреть игру вместе с друзьями? Правда ли пообещал команде миллион за выход в следующий раунд? Ну прекращайте уже», — рассказал Саввиди Sport24.

Как выяснилось во время матча, сам президент греческого клуба выкупил одну из лож «Открытие Арены» — красиво жить не запретишь.

При этом проваливший первую встречу Дмитрий Комбаров , словно по абонементу, сохранил за собой левую бровку, пусть Лоренцо Мельгарехо вроде бы уже набрал кондиции через тренировки.

Матч начался нервно. На первых минутах не было понятно, кто владеет инициативой, кому надо отыгрываться и кто вообще играет дома.

Допустив пару неприятных киксов, спартаковские футболисты собрались и постепенно захватили инициативу. Главным ее компонентом был высокий и крайне агрессивный прессинг хозяев поля, раз за разом заставлявший соперников избавляться от мяча, отправляя его по аутам.

Агрессивной была и игра. Соперники прониклись взаимоотношениями болельщиков и демонстрировали при каждом удобном и не очень случае враждебность по отношению друг к другу.

Довольно быстро схватил желтую карточку Фернандо, затем начали получать «горчичники» и греки. В том числе Лео Матос за откровенный удар локтем в лицо Квинси Промесу

Во всей этой канители к исходу получаса игры игровой перевес спартаковцев вырисовывался все отчетливее. С того штрафного за фол Матоса Фернандо закрутил мяч в штрафную, и Хосе Каньяс , кивнув в сторону собственных ворот, чуть было не взорвал трибуны, угодив в перекладину.

Потом были полумоменты после активности на правом фланге Ташаева и Андрея Ещенко … И вот когда казалось, что греки скоро дрогнут, случился кошмарный для хозяев эпизод.

Луис Адриано в чужой штрафно зачем-то изобразил удары ногой и рукой в сторону Хосе Анхеля Креспо. Удары вряд ли были сильными, но испанский защитник тут же завалился на газон, а главный арбитр, послушав своего помощника, удалил спартаковского бразильца!

После этого французский рефери гасил страсти обоюдными желтыми карточками Георгию Джикии и Омару Эль-Каддури , а ПАОК доминировал до перерыва. Правда, безрезультатно.

Оба тренера воспользовались экватором матча для перестановок. Каррера, конечно, бросил в бой Зе Луиша, заменив смотревшегося очень неплохо Ташаева, а Рэзван Луческу убрал от греха подальше Эль-Каддури, выпустив на поле Амра Варду.

Во второй половине встречи «Спартак» отчаянно старался забить-таки такой необходимый для него гол, вот только ПАОК действовал очень надежно и внимательно, выстроив массированные оборонительные редуты и пользуясь своим численным перевесом.

К тому же здорово вошел в игру Варда. Египетский хавбек, игравший на родине в одной команде с Мохамедом Салахом , терзал спартаковскую защиту и один раз после серии классных финтов едва не попал из-за штрафной в ближний угол.

Греки вообще в основном полагались на дальние удары, причем в основном на удары Димитриса Пелкаса, с которыми Александр Максименко справлялся без проблем.

У «Спартака» лучшим и самым острым был Роман Зобнин . Он здорово ворвался в штрафную и получил изумительный пас от Дениса Глушакова, но слишком сильно прокинул мяч себе при подработке под удар.

Зобнин очень опасно бил ногой с лета после редкого спартаковского углового, поданного Промесом, а потом стрелял издали после сольного прорыва — все немного неточно.

«Спартак» сражался. Промес дорабатывал по всему полю, спасая мячи, Самуэль Жиго пошел на последние десять минут в атаку топтать все, что движется, старались дать свежий импульс появившиеся вместо Фернандо и Дмитрия Комбарова Александр Самедов и Мельгарехо…

Все тщетно. Удар через себя в исполнении Зе Луиша на второй добавленной минуте из офсайда в руки греческому голкиперу вышел единственным выстрелом красно-белых в створ, и то не пошел в статистику.

17-минутный провал в первом тайме в Греции, нереализованный Промесом там во второй половине пенальти и удаление Луиса Адриано в Москве стали ключевыми происшествиями, определившими поражение «Спартака».

У России не будет трех команд на групповой стадии Лиги чемпионов, зато, благодаря новому регламенту, спартаковцы попадут сразу на групповую стадию Лиги Европы.

Ну а команда Ивана Саввиди, по слухам, обещавшего своим футболистов миллион евро за проход в противостоянии со «Спартаком», теперь встретится с португальской «Бенфикой» или турецким «Фенербахче».

А если последний шаг в групповую стадию главного клубного турнира Европы ПАОКу сделать не удастся, то он тоже попадет в ЛЕ. И, возможно, в группу к подопечным Карреры…