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Вратарь чудом спасся при обрушении моста в Генуе
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Итальянский вратарь чудом спасся при обрушении моста в Генуе 

Газета.Ru 15 августа 2018
Фото: кадр видео
Бывший голкипер "Кальяри" и юношеской сборной Италии по футболу Давиде Капелло мог погибнуть при обрушении автомобильного моста Моранди в Генуе, сообщает "Советский спорт".
Трагедия произошла 14 августа. По словам Капелло, он был в это время в эпицентре происшествия, которое унесло жизни минимум 35 человек.
"Это чудо, что я жив. Я ехал в Геную и был на мосту. Сначала я услышал шум, потом все рухнуло. Моя машина опустилась на 30 метров и застряла между колоннами и щебнем. Невероятно, но у меня ни царапины.
Я просто ехал через этот мост, он один из самых загруженных в стране. Я видел, как дорого просто провалилась передо мной, это был шок. Я не знаю, как мою машину не раздавило", — приводит слова итальянца Football Italia.
Ранее сообщалось, что экс-защитник "Зенита" подавлен после обрушения моста в Генуе.
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