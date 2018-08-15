«Хотелось унизить „Спартак“ на его стадионе»

Московский «Спартак» не смог обыграть греческий ПАОК на своем поле в ответном матче (0:0), проведя больше часа игрового времени в меньшинстве после удаления Луиса Адриано , и вылетел из Лиги чемпионов. По окончании встречи участники поединка поделились своим мнением о противостоянии, особенно разбушевался ростовский президент гостей Иван Саввиди

Двухматчевое противостояние «Спартака» с ПАОКом получилось очень драматичным по сюжету и крайне эмоциональным. По окончании ответного поединка участники процесса не скрывали эмоций.

«Мне не верится, что мы прошли «Спартак». Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдем дальше. Все-таки нам противостоял «Спартак». И игра, как и соперник, были непредсказуемыми до последней секунды, — цитирует президента греческого клуба «Спорт-Экспресс».

— Доволен, потому что мы реально переиграли «Спартак». Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника.

Но признаюсь — мне очень хотелось, чтобы «Спартак» был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов «Спартак» и двигаемся дальше. Могу только повториться: мне приятно, что «Спартак» унижен на своем полном стадионе».

Саввиди смотрел ответный поединок из VIP-ложи, выкупленной им, так как ему не понравились предоставленные «Спартаком» билеты.

Напомним, что в Греции функционер дисквалифицирован на три года и не имеет права посещать стадионы, так как вышел во время беспорядков на весеннем матче национального чемпионата на поле с пистолетом в кобуре.

Главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере пришлось куда тяжелее — объяснять поражение в противостоянии, где его команда изначально была фаворитом, не самая приятная задача. Итальянцу сразу же пришлось отвечать на утверждение, что его команда «просто не соответствует уровню Лиги чемпионов».

«Прежде чем ответить, хочу сказать, что я горжусь командой и тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэкаута, которые привели к поражению в первом матче, — отметил специалист. — И сегодня я не могу и ничего предъявить команде, мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все для победы. Поэтому ни на что не могу жаловаться».

Конечно, журналисты спросили тренера о том, есть ли у него претензии к подведшему команду своим удалением бразильскому форварду Луису Адриано, от которого ждали не красной карточки в первом тайме, а голов.

«Нет, потому что по ходу игры я не видел момента, не знаю, что там было. Адриано всегда отдавался команде на 100%, я не могу карать его», — Каррера был рассудителен.

Кстати, сам футболист извинился за свой поступок перед болельщиками «Спартака», не дожидаясь окончания встречи. Нападающий опубликовал пост в инстаграме.

«Я хочу извиниться перед всеми за то, что сорвался, и доставил команде проблем в таком важном матче. Надеюсь, вы сможете меня простить», — написал Адриано.

Впрочем, неприятные вопросы про его футболистов для Карреры на одном Луисе Адриано не закончились. Журналисты в очередной раз спросили тренера о якобы потерянной главной звездой команды Квинси Промесом мотивации.

«Порой я не могу понять ваших вопросов. По какой причине ты мне задаешь этот вопрос? Потому что он не забил? — ответил Каррера своим вопросом. — Квинси сегодня показал мотивацию. То, как он действовал против соперников, боролся за мяч. На эти моменты я обращаю внимание. Не думаю, что он потерял мотивацию. Первые, кто обо всем жалеют, это игроки».

Поделился итальянец и своим мнением о ключевом моменте этого противостояния, посчитав, что это был не незабитый Промесом в Салониках при счете 2:3 пенальти, и не удаление Луиса Адрианов в домашней встрече.

«Ключевой момент те 15-20 минут в Салониках, когда мы потеряли позиции, не прессинговали и пропустили три гола», — заявил Каррера.

Также главный тренер вступился еще за двух активно критикуемых журналистами и болельщиками футболистов своей команды.

«Глушакову и Комбарову я не должен ничего высказывать. Они выполнили свой долг, полностью отдавались на поле. Я благодарен им за это».

Главный тренер победителей Рэзван Луческу выглядел на пресс-конференции триумфатором и отчитывал представителей прессы, назвавших стиль игры его команды незрелищным и антифутбольным.

«Возможно, вы не видели нормального футбола, так как ваша команда не прошла дальше, — подколол журналистов сын бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

— Мы играли в атаку, создали много моментов. Мы абсолютно заслужили выход в следующий раунд. «Спартак» создал не очень опасные ситуации используя длинные передачи и навесы. Мы смогли выполнить все задуманное».

Один из самых ярких футболистов вице-чемпионов Греции египтянин Амр Варда, здорово вышедший на «Открытие Арене» на замену, наоборот, рассыпался в комплиментах в адрес соперника.

«Мы победили, потому что мы — одна большая семья и много работали. Надеюсь, что мы пройдем «Бенфику», — отметил полузащитник.

— А про «Спартак» хотелось бы сказать, что это отличная команда. У нее хорошие болельщики. Они уважали нас. Желаю удачи этой команде в следующих играх».

Капитан «Спартака» Денис Глушаков , доигрывавший последние десять минут из-за отсутствия замен с ушибом колена, посетовал на стиль игры ПАОКа и обстоятельства ответного матча.

«Очень тяжело было играть в меньшинстве. Ничья в итоге, смотрелись неплохо, но привилегий это не дает. Свои моменты мы не реализовали, надо делать выводы. Работать дальше. Луис Адриано в раздевалке извинился перед всей командой. Момента того я не видел. Да и не так важно это сейчас. С каждым может случиться, — рассказал Глушаков.

— Греки много симулировали, тянули время. Хотели выиграть любым способом. Может, надо учиться этому».

А вот защитник ПАОКа Евгений Хачериди в прессе по окончании ответного поединка не выступал, зато все продемонстрировал на поле сразу после финального свистка.

Экс-защитник киевского «Динамо» сразу по окончании встречи спустил гетры и достал свои щитки, раскрашенные в цвета украинского флага.