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Миранчук и Смертин дали старт молодежному кубку
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Миранчук и Смертин дали старт молодежному кубку 

Партнерский материал 15 августа 2018
Фото: предоставлено организаторами
В агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая старту международного молодёжного турнира по футболу UTLC Cup 2018. В мероприятии приняли участие многочисленные гости, а также организаторы и участники кубка.
"Наше яркое футбольное лето продолжается. Вслед за участниками Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москву приезжают молодые звезды стран Евразии, — заявил президент АО «ОТЛК ЕРА», основного инициатора проекта, Алексей Гром. — Рады, что в нашем турнире принимают участие команды, которые не надо представлять общественности, ведь все они — одни из самых популярных клубов своих стран".
"Для «Локомотива» большая честь проводить такие международные турниры на своей площадке. Мы создаём возможность нашим ребятам сыграть с иностранными клубами, а партнерам — возможности для развития бизнес-процессов, — отметил исполнительный директор ФК «Локомотив» Алексей Киричек. — С удовольствием всех приглашаем в эти дни на наши стадионы — их двери всегда открыты для любителей спорта и отдыха. Особенно в воскресенье на «РЖД Арену», где в этот день также пройдёт развлекательный фестиваль «ЛокоЛэнд» со множеством всевозможных активностей для взрослых и детей. Символично, что финальный матч молодежного кубка UTLC Cup 2018, продолжит трансляция нашего выездного матча из Самары на экранах стадиона".
"Для этих ребят турнир — свой чемпионат мира, где также важна даже не сама игра, а возможность обменяться опытом и прочувствовать атмосферу международного соперничества. Восемь команд — это идеально для такого турнира, поскольку серии плей-офф всегда добавляют зрительского интереса и азарта участников. От лица РФС хочется выразить благодарность организаторам и спонсорам. Российскому футболу нужно побольше подобных мероприятий", — поделился мнением Алексей Смертин.
"Здорово уже то, что такие команды собираются у нас в Черкизове. А особенно, что финальный матч пройдёт на «РЖД Арене». Как и все гости, выражаю слова благодарности организаторам и всем партнерам. В юности мы часто выезжали на турниры, и я отлично помню те эмоции, которые испытывают участники перед стартом. Всем ребятам хочу пожелать получить удовольствие от игры и пусть победит сильнейший", — заключил форвард сборной России и ФК «Локомотива» Алексей Миранчук.
По окончанию пресс-конференци Алексей Миранчук и Алексей Смертин провели жеребьёвку матчей первого тура.
Молодежный кубок UTLC Cup, учреждённый под эгидой Российского футбольного союза, в 2018 году пройдёт с 15 по 19 августа на стадионах «РЖД Арена» и «Сапсан Арена» в Черкизове.
Подробности на http://www.utlccup.com/
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