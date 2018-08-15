Греческий футболист устроил «украинскую» провокацию в РФ

«Очевидная провокация»: в России осудили показавшего щитки с флагом Украины футболиста ПАОК

Двухматчевая серия между российским «Спартаком» и греческим ПАОК выдалась сверхнапряжённой как на поле, так и за его пределами. Первая встреча в Салониках запомнилась не только обидным поражением красно-белых со счётом 2:3 и тремя пропущенными голами подряд, но и нападением на российских журналистов. Однако УЕФА не увидел нарушений в действиях местных фанатов и не стал расследовать этот инцидент, сославшись на нехватку сведений.

Не принёс российским болельщикам радости и ответный поединок. Уже в первом тайме подопечные Массимо Карреры остались в меньшинстве после удаления Луиса Адриано , а в оставшееся время так и не смогли распечатать ворота Александроса Пасхалакиса . ПАОК удержал нужную им нулевую ничью и проследовал в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Но уже после финального свистка случился эпизод, который снова поднял градус напряжения. Украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди повернулся к трибуне с болельщиками российского коллектива и приспустил гетры, показав щитки с флагом своей страны. При этом это было сделано демонстративно: футболист поднял ногу и пальцем указал на «жовто-блакитные» цвета.

По сообщениям СМИ, после матча Хачериди покинул стадион «Открытие Арена» через запасной выход и зашёл в автобус, минуя журналистов. Поэтому на вопросы о его поведении пришлось отвечать партнёрам по команде. Так, ещё один украинский легионер ПАОК Евгений Шахов отказался комментировать поступок своего соотечественника.

«Не знаю, показывал он или нет. Я не буду комментировать. Зачем такие провокационные вопросы? Я не понимаю», — заявил Шахов «Спорт-Экспрессу» и проследовал в автобус, где сел рядом с Хачериди.

Отказался комментировать данный эпизод и владелец клуба из Салоников Иван Саввиди. По его словам, он не видел произошедшее, поэтому не может что-либо сказать по этому поводу. При этом бывший форвард «Ахмата», а ныне ПАОК Лео Жаба заявил, что не видит ничего плохого в ношении щитков с изображением флага своей страны.

«Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика», — признался Жаба «Чемпионату».

📸 PAOK'ta forma giyen Ukraynalı Khacheridi, Spartak Moskova deplasmanında tozluğundaki Ukrayna bayrağına ait renkleri tribünlere gösterince olay çıktı. pic.twitter.com/7wJ1YjlWQV— FutbolArena (@futbolarena) 14 августа 2018 г. Безусловно, бразилец прав в том, что ни одному спортсмену не запрещается носить щитки и другие аксессуары с изображением флага своей страны. Но надевать и демонстративно показывать их болельщикам из того государства, с которым в настоящее время существует серьёзная напряжённость, — совсем другое. Этот поступок можно сравнить с выкриком «Слава Украине» в исполнении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера команды Огнена Вукоевича. Однако то было видео, опубликованное в социальных сетях, а здесь — прямой жест в адрес российских фанатов.

К слову, за эту видеозапись Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич и вовсе был исключён из делегации национальной команды на чемпионате мира в России. Помимо этого, Хорватский футбольный союз (HNS) принёс официальные извинения стране-хозяйке мундиаля за поведение своих подопечных.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин назвал поведение Хачериди неприемлемым, отметив, что футбольное поле — не место для демонстрации своей политической позиции.

«Я думаю, что это ненормально. Это вопрос воспитания. Надо продемонстрировать всем, что ты разбираешься в политике, позлить людей. Кто-то реагирует на подобные акции смехом, а других это серьёзно раздражает. Человек захотел показать, что он играет за Украину. На мой взгляд, это провокация. Сейчас любая ситуация является взрывоопасной. Такому не место на поле. Я также не поддерживал Дмитрия Тарасова, который показал футболку с президентом России Владимиром Путиным во время матча в Турции», — заявил Созин RT.

По его словам, можно быть уверенным, что подобные поступки будут повторяться в будущем.

«В прошедшей игре Хачериди провёл на поле 25 минут и не запомнился какими-либо полезными действиями, зато успел показать всем щитки. Вряд ли какой-либо российский футболист приехал на Украину и стал показывать майку с изображением триколора. Поступок Евгения — от небольшого ума», — отметил Созин.

При этом, член комитета по этике РФС считает, что УЕФА не будет возбуждать никаких дел в отношении украинского футболиста.

«Санкций за это не будет. Когда футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири показали тот жест, изображающий символ Албании, они были оштрафованы (на 10 тыс. швейцарских франков. — RT). Но думаю, Хачериди удастся избежать наказания», — добавил Созин.

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв также осудил поведение Хачериди, особенно отметив несвоевременность подобных поступков.

«Такие демарши не просто не приветствуются, а запрещены в спорте. У любого спортсмена могут быть свои политические убеждения. Но их не стоит так открыто высказывать в той ситуации, которая сейчас происходит между нашими дружественными, братскими странами. Ясно, что это очевидная провокация. Кто-то попросил его сделать это, либо это было совершено по собственному желанию — независимо от этого, Хачериди должен быть наказан. УЕФА обязан отреагировать на данную выходку атлета и наказать его. Ты можешь выражать свою позицию, но за пределами спортивной арены», — заявил Свищёв.

По его мнению, примером адекватного поведения можно назвать украинского боксёра Александра Усика , который отлично показал себя как во время боя с Муратом Гассиевым, так и по его окончании.

«Я считаю, что это националистские высказывания. В настоящее время Россия и Украина находятся не в лучших отношениях. В свете этого инцидента необходимо вспомнить поведение украинского боксёра Александра Усика. Он всё сделал с достоинством: победил, поднял свой флаг и отвечал на достаточно провокационные вопросы во время пресс-конференций», — выразил мнение депутат.

Он также выразил мнение, что московскому клубу необходимо должным образом отреагировать на подобное поведение Хачериди и обратиться в УЕФА.