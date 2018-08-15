Стали известны суперкоэффициенты на Суперкубок УЕФА 

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на сегодняшний матч Суперкубка УЕФА «Реал Мадрид» — «Атлетико», который пройдет в Таллине. Компания предложила сразу 3 суперкоэффициента на главный матч этого дня. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
В bwin предлагают сделать ставку на то, что Гарет Бэйл сможет забить и «Реал Мадрид» выиграет в матче в основное время — коэффициент на такой исход составляет 5.00. Предложение примечательно тем, что в победном для «сливочных» матче прошлого года именно Бэйл сделал голевую передачу на Иско и не раз был близок к взятию ворот. Тогда со счетом 2:1 был повержен «МЮ».
Кроме этого, аналитики bwin уверены, что первая половина матча точно станет результативной: с коэффициентом 3.30 можно сделать ставку на то, что в первом тайме будет забито не менее 2 мячей (ставка на тотал больше 1,5 голов в 1-м тайме).
Для тех, кто уверен в победу «Атлетико», предлагается альтернативный вариант пари: ставка на победу «Атлетико» и тотал больше 2,5 голов оценена по коэффициенту 5.50.
Суперкоэффициенты bwin доступны по большинству популярных событий, а коэффициенты по ним выгоднее средних значений легальных букмекерских компаний и обычно эксклюзивны для всего российского рынка*. Заключить пари достаточно просто: необходимо зайти на сайт букмекера bwin.ru, выбрать раздел «Суперкоэффициенты» и сделать ставку.
* Коэффициенты могут изменяться ближе ко времени начала матчей.