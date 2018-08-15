Стали известны суперкоэффициенты на Суперкубок УЕФА

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на сегодняшний матч Суперкубка УЕФА Реал Мадрид» — «Атлетико», который пройдет в Таллине. Компания предложила сразу 3 суперкоэффициента на главный матч этого дня. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

* Коэффициенты могут изменяться ближе ко времени начала матчей.