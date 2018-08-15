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Семак: «Зениту» нужна Лига Европы
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Семак: «Зениту» нужна Лига Европы, будем работать для победы над минским «Динамо» 

RT на русском 15 августа 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге Европы против минского «Динамо».
«Нам нужна Лига Европы, поэтому будем работать для победы. Шансы есть. Их сложно измерить математическим способом, но главное — они есть. Приложим все усилия для хорошей игры и победы», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
Он также рассказал, кто не примет участие в предстоящем матче.
«Олег Шатов не готовится — получил повреждение в игре с «Рубином». За исключением ранее травмированных все остальные готовы», — добавил Семак.
В первом матче минское «Динамо» разгромило клуб с берегов Невы со счётом 4:0.
Ранее болельщики минского «Динамо» пошутили над Дзюбой.
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