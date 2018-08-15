Хиддинк присоединился к флешмобу #АнжиЖиви 

Пресс-служба «Анжи» опубликовала видеообращение бывшего наставника команды Гуса Хиддинка в поддержку клуба, испытывающего финансовые трудности.
Гус Хиддинк передаёт всем привет и присоединяется к флешмобу #АнжиЖиви ✨✨✨ pic.twitter.com/c7kr7PvGaA— ФК «Анжи» (@fc_anji) 15 августа 2018 г.
«Дорогие друзья, дорогие члены команды «Анжи», дорогие болельщики! Я — Гус Хиддинк. Однажды я с большим удовольствием работал в «Анжи», и мы достигли определённых успехов. Сейчас меня попросили сделать небольшой вклад в дело «Анжи». Я слышал, что клуб испытывает некоторые трудности, и я надеюсь, что вы найдёте силы, энергию и ресурсы, чтобы справиться с этими проблемами. Уверен, что всё будет хорошо, потому что вы полны решимости. Я получил огромное удовольствие от времени, проведённого в «Анжи», благодаря всем вам. Используйте всю энергию, которая у вас есть и сделайте всё, что в ваших силах. Это касается не только членов команды, но и болельщиков. Спасибо и удачи!», — сказал Хиддинк.
К флешмобу #АнжиЖиви ранее присоединились Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Хабиб Нурмагомедов, Давор Шукер, Андрей Ещенко, Александр Беленов и другие. 10 августа на «Анжи Арене» состоялась акция в поддержку махачкалинской команды. По её окончании была проведена запись болельщиков, которые вскоре примут участие в санкционированной акции в Махачкале в поддержку клуба.