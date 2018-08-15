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Хиддинк присоединился к флешмобу #АнжиЖиви
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Хиддинк присоединился к флешмобу #АнжиЖиви 

Чемпионат.com 15 августа 2018
Фото: РИА Новости
Пресс-служба «Анжи» опубликовала видеообращение бывшего наставника команды Гуса Хиддинка в поддержку клуба, испытывающего финансовые трудности.
«Дорогие друзья, дорогие члены команды «Анжи», дорогие болельщики! Я — Гус Хиддинк. Однажды я с большим удовольствием работал в «Анжи», и мы достигли определённых успехов. Сейчас меня попросили сделать небольшой вклад в дело «Анжи». Я слышал, что клуб испытывает некоторые трудности, и я надеюсь, что вы найдёте силы, энергию и ресурсы, чтобы справиться с этими проблемами. Уверен, что всё будет хорошо, потому что вы полны решимости. Я получил огромное удовольствие от времени, проведённого в «Анжи», благодаря всем вам. Используйте всю энергию, которая у вас есть и сделайте всё, что в ваших силах. Это касается не только членов команды, но и болельщиков. Спасибо и удачи!», — сказал Хиддинк.
К флешмобу #АнжиЖиви ранее присоединились Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Хабиб Нурмагомедов, Давор Шукер, Андрей Ещенко, Александр Беленов и другие. 10 августа на «Анжи Арене» состоялась акция в поддержку махачкалинской команды. По её окончании была проведена запись болельщиков, которые вскоре примут участие в санкционированной акции в Махачкале в поддержку клуба.
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