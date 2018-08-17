Гуренко пошутил о победе «Зенита»

Главный тренер минского «Динамо» пошутил про победу «Зенита»

Наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко с юмором ответил на вопрос о причинах разгромного поражения от санкт-петербургского «Зенита» (1:8 доп. время) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«У «Зенита» был только один шанс, чтобы продавить нас через центр. За счёт подач, за счёт фолов, за счёт «Газпрома». Это не намёк, это я так», — цитирует наставника «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, чего не хватило белорусскому клубу в прошедшей игре.

«Хорошего центрального защитника, который выигрывал бы единоборства у Дзюбы», — заявил Гуренко.

Ранее Бубнов заявил, что «Зенит» мог забить больше мячей в ворота минского «Динамо».