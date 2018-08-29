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Названо условие отставки Моуринью
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Моуринью может быть уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» после матча с «Бёрнли» 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может быть уволен в случае поражения его команды в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
Об этом сообщает Daily Mail.
В трёх стартовых турах «Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения. Слухи о возможном увольнении Моуринью возникли после поражения «МЮ» от «Тоттенхэма» со счётом 0:3. По данным СМИ, в случае увольнения Моуринью получит около € 13 млн за досрочный разрыв контракта.
Действующий контракт португальского специалиста рассчитан до 2019 года.
Ранее объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» выразило поддержку Моуринью.
RT на русском: последние новости
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