Названо условие отставки Моуринью

Моуринью может быть уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» после матча с «Бёрнли»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью может быть уволен в случае поражения его команды в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли». Об этом сообщает Daily Mail. В трёх стартовых турах «Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения. Слухи о возможном увольнении Моуринью возникли после поражения «МЮ» от «Тоттенхэма» со счётом 0:3. По данным СМИ, в случае увольнения Моуринью получит около € 13 млн за досрочный разрыв контракта. Действующий контракт португальского специалиста рассчитан до 2019 года. Ранее объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» выразило поддержку Моуринью.