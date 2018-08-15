УЕФА открыл дело против звезды «Спартака»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против форварда «Спартака» Луиса Адриано за неспортивное поведение в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против ПАОК.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Бразилец был удалён в середине первого тайма за удар игрока команды-соперника.
В вину московскому клубу также ставят заблокированные входы на стадионе.
Матч завершился со счётом 0:0, из-за чего в следующий раунд турнира прошёл греческий коллектив.
Ранее сообщалось, что Луис Адриано будет оштрафован за удаление в матче «Спартак» — ПАОК.