УЕФА открыл дело против звезды «Спартака»

В УЕФА открыли дело в отношении футболиста «Спартака» Луиса Адриано

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Бразилец был удалён в середине первого тайма за удар игрока команды-соперника.

В вину московскому клубу также ставят заблокированные входы на стадионе.

Матч завершился со счётом 0:0, из-за чего в следующий раунд турнира прошёл греческий коллектив.

Ранее сообщалось, что Луис Адриано будет оштрафован за удаление в матче «Спартак» — ПАОК.