​Жервиньо может стать игроком «Пармы»

Жервиньо может перейти в «Парму» бесплатно

Итальянская "Парма" надеется на бесплатный трансфер нападающего Жервиньо, сообщает Sport24.

В данный момент Жервиньо выступает за китайский клуб "Хэбей Форчун" и его договор актуален до конца 2018 года. "Парма" рассчитывает договориться с китайским клубом о разрыве контракта игрока.

С самим Жервиньо "Парма" уже согласовала условия соглашения: сделка будет заключена на три года с зарплатой в €1 млн в год. Футболист оставляет за собой право покинуть клуб досрочно в случае вылета в Серию B.

Жервиньо уже выступал в итальянском чемпионате: с 2013 по 2016 год он играл в футболке "Ромы", проведя за римский клуб 88 матчей, забив 26 мячей и отдав 20 голевых передач.

Ранее "Милан" и римский "Лацио" договорились об аренде полузащитника столичного клуба Сергея Милинковича-Савича.