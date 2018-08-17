Ещё
​Жервиньо может стать игроком «Пармы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жервиньо может перейти в «Парму» бесплатно 

Газета.Ru 17 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Итальянская "Парма" надеется на бесплатный трансфер нападающего Жервиньо, сообщает Sport24.
В данный момент Жервиньо выступает за китайский клуб "Хэбей Форчун" и его договор актуален до конца 2018 года. "Парма" рассчитывает договориться с китайским клубом о разрыве контракта игрока.
С самим Жервиньо "Парма" уже согласовала условия соглашения: сделка будет заключена на три года с зарплатой в €1 млн в год. Футболист оставляет за собой право покинуть клуб досрочно в случае вылета в Серию B.
Жервиньо уже выступал в итальянском чемпионате: с 2013 по 2016 год он играл в футболке "Ромы", проведя за римский клуб 88 матчей, забив 26 мячей и отдав 20 голевых передач.
Ранее "Милан" и римский "Лацио" договорились об аренде полузащитника столичного клуба Сергея Милинковича-Савича.
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Наркоторговцы по ошибке убили 16-летнего футболиста
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение