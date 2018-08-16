Месси дал обещание болельщикам «Барселоны»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к болельщикам перед началом сезона, сообщает "Советский спорт".
Обладатель пяти "Золотых мячей" пообщался с фанатами на правах капитана команды, которым стал после ухода из клуба Андреса Иньесты.
"Для меня честь быть капитаном "Барселоны", я знаю, что это влечет большую ответственность.
В прошлом году "Барселона" выиграла Кубок Испании и Ла Лигу, но мы неудачно выступили в Лиге чемпионов. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть этот прекрасный кубок на "Камп Ноу", — приводит слова аргентинца пресс-служба сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что "Барселона" выиграла Кубок Жоана Гампера.