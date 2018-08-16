«Реал» проиграл трофей без Роналду и Зидана

Плохо без Роналду и Зидана. Как «Реал» проиграл Суперкубок Диего Косте

Хулен Лопетеги упустил первый трофей во главе «Реала»

Мадридское дерби в Таллине

Новый «Реал» без Криштиану Роналду Зинедина Зидана хотелось увидеть так, как ни одну другую команду. Кто будет забивать решающие голы за «сливочных» в отсутствие обладателя «Золотого мяча»? Окажется ли Лопетеги таким же эффективным тренером, как Зизу? Ответы на этот вопрос частично должен был дать первый официальный матч сезона. Всё-таки в нём разыгрывался трофей — Суперкубок УЕФА

«Мы не чувствуем какого-то особенного давления из-за того, что сыграем с «Атлетико». Это финал, на кону трофей, поэтому мы отдадим все силы. Мы обязаны выиграть всё. Клуб предоставляет нам всё, что нужно, чтобы мы работали в лучших условиях, и мы чувствуем эту привилегию. У нас будет чёткий стиль, который определят большинство футболистов, имеющихся в составе команды», — сказал за день до матча Лопетеги. Мадридское дерби на вмещающей около 15 000 зрителей «Ле Кок Арене» — это какая-то фантасмагория. Но таков современный футбол: «Реал» и «Атлетико» могут сыграть где угодно. Возможно, однажды мы увидим и таллиннское дерби «Флора» — «Левадия» на «Сантьяго Бернабеу».

Ужасное начало для Лопетеги

Лопетеги начал в лучшем клубе Европы кошмарно. Уже на первой минуте центральные защитники «Реала» расстелили ковёр в собственной штрафной для дорогого гостя Диего Косты , а голкипер Кейлор Навас пропустил мяч над головой. Тибо Куртуа, видимо, ещё не готов, поэтому остался вне заявки «сливочных», но после этого гола и без того невысокие шансы костариканца выиграть конкуренцию у бельгийца уменьшаются. Кстати, болельщики «Атлетико» освистали Куртуа. Понятно, почему.

«Атлетико» после забитого мяча стал играть, как играет всегда. Команда Симеоне, наблюдавшего из-за дисквалификации за матчем с трибуны, сжалась в крепкий оборонительный кулак с целью лишить «Реал» свободного пространства и не подпустить к своей штрафной. При этом и сами матрасники тяжело выходили из-под цепкого прессинга «Реала», разве что в концовке первого тайма им стало немного полегче. До перерыва «Атлетико» ещё лишь раз пробил по воротам Наваса, но совсем неопасно. Новичок из «Монако» Тома Лемар , игравший справа, а потом сместившийся налево, в такой игре как-то потерялся.

Бэйл — ассистент

Каким же предстал обновлённый «Реал»? Команда Лопетеги хорошо двигалась и быстро комбинировала. Быстрый пропущенный мяч только завёл «сливочных», которые в первом тайме переигрывали «Атлетико» и сравняли счёт на исходе получаса. Менялись местами, запутывая оборону соперника, игроки группы атаки — Карим Бензема Гарет Бэйл , Иско и Марко Асенсио . Как всегда агрессивно лез вперёд Марсело, после прохода которого едва не забил красивый гол пяткой Асенсио.

Возможно, уход Роналду действительно раскрепостит Бэйла. Именно валлиец создал гол «Реала», протаранив на скорости правый фланг защиты «матрасников». Гарет сделал кросс с правой ноги как раз в ту точку, куда бежал Бензема (француза упустил Стефан Савич ). В паре-тройке случаев игроки «Реала» навешивали в центр штрафной, быть может, по привычке надеясь на рывок и прыжок Роналду. Однако теперь эта комбинация будет работать у «Ювентуса», а не у Мадрида. Даже если лучший клуб Европы вытащит Эдена Азара из «Челси», придётся придумывать что-то другое. Азару подобные трюки не по плечу в силу роста. Рука Година

Во втором тайме «Атлетико» поднял свои линии повыше и улучшил контроль мяча. Пожалуй, в этот отрезок при равном счёте преимуществом владела именно команда Симеоне. Лопетеги отреагировал на изменение хода игры заменой Асенсио, бросив в бой Луку Модрича . Хорватский полузащитник, который по-прежнему в «Реале», несмотря на слухи о его трансфере в «Интер», должен был навести порядок в центре поля. Модрич пока не в оптимальном состоянии по объективным причинам, но как не выпустить лучшего футболиста ЧМ-2018? Вскоре после этого победитель Лиги чемпионов забил победителю Лиги Европы. Правда, благодарили болельщики «Реала» за этот гол не Модрича, а… свежеиспечённого капитана «Атлетико» Диего Година . Уругваец очень странно сыграл для защитника с его опытом. За руку Година судья наказал «матрасников» пенальти, который реализовал капитан «Реала» Серхио Рамос.

Диего Коста решает

Если бы «Реал» сохранил 2:1, то вряд ли бы кто-то назвал победу команды Лопетеги незаслуженной. Но и ничья 2:2 не противоречила логике игры. Такое бывает. Второй гол «Атлетико» родился в результате ошибки Марсело, пытавшего оставить мяч в поле, а вместо этого подарившего его Хуанфрану. «Голодный и злой» Диего Коста оформил дубль с передачи шустрого Анхеля Корреа . В концовке второго тайма соперники заметно устали и не рисковали, Бэйл был уже менее заметен. Пришлось топтать газон «Ле Кок Арены» ещё полчаса. Серхио Рамос (пусть он и забил пенальти) с Рафаэлем Вараном забудут этот матч как страшный сон. Как будто не только Роналду покинул «Реал», а ещё и двух центральных защитников команды летом подменили. Рамос под давлением Диего Косты отдал неудобный пас Варану, чемпион мира под прессингом Парти потерял мяч. Автором победного гола «Атлетико» стал Сауль, а через шесть минут Диего Коста сделал четвёртый мяч в ворота «Реала». Это был нокаут.

Плохой дебют получился у Лопетеги. При Зидане «Реал» дожимал в добавленное время, а не его дожимали. Но Таллину наверняка понравилось шоу из Мадрида.