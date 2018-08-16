Крестный путь Черышева: через лишения к воздаянию

Не только у футболистов бывает так: задумал одно, а свыше устроено по-своему. Тогда и начинаешь крутить беличье колесо. Из команды — в команду, из аренды — в аренду. Пока через отчаяние не придешь к смирению. И вот — втаскиваешь, как пишет мировая пресса, сборную России в четвертьфинал домашнего мундиаля, а ничего не меняется. Как испытывала тебя жизнь на прочность, так и продолжает. Только ты уже другой — благодарный и несуетный. News.ru — о крестном пути Дениса Черышева , одного из главных героев прошедшего в России чемпионата мира.

Смирение

Успех сборной России её главные творцы переживают по-разному. Кто-то, как Саша Головин уезжает в «Монако», где его ждут и заинтересованы развивать. Кто-то, как Артем Дзюба , остается в «Зените» , но становится новой футбольной иконой России. А кто-то, как Денис Черышев, возвращается в «Вильярреал» и натыкается на холод со стороны главного тренера.

За то время, что россиянин отлучался на чемпионат мира, Хавьер Кальеха основательно закупился. Собрал на борту «желтой субмарины» 30 футболистов. А ведь в сезон отправляться можно с бригадой не более 25 человек. Исправить ситуацию, а заодно и разгрузить платежную ведомость решили за счёт Черышева. Последовавшая аренда Дениса в «Валенсию» не выглядит умопомрачительным повышением по карьерной лестнице. Как того заслуживает один из лучших бомбардиров чемпионата мира. Конечно, «летучие мыши» будут играть в Лиге чемпионов, тогда как «Вильярреал» — в Лиге Европы. Но разница между двумя командами — одна строчка в турнирной таблице. Пусть и с двенадцатиочковым преимуществом. Да и, по совести говоря, к Черышеву «Валенсия» обратилась после срыва переговоров с «ПСЖ» по Гонсалу Гедешу

Ни европейского гранда, ни €30 млн, ни с головой накрывшей популярности. Все эти знаки отличия за боевые заслуги обошли Дениса стороной. Напоминает о мундиале разве что корочка «заслуженного мастера спорта». Футбольный мир жесток, как иные дети. И четыре мяча на чемпионате мира не перекрывают общего скепсиса относительно Черышева. В декабре ему исполнится 28 лет, а за его плечами — один удачный сезон и один ударный турнир. И долгий опыт смирения.

Испытания

Скепсис связан, понятное дело, с травматичностью. Испытания сопровождают Дениса на протяжении всей карьеры. Из пяти сезонов в Испании половину Черышев провёл в лазарете. Давал знать о себе незалеченный десять лет назад надрыв мышцы. С этой мелкой травмой он долгое время продолжал играть.

«Ему просто не давали полностью восстановиться», — объяснял ситуацию отец Дениса.

Хронику травматизма Черышева принято отсчитывать с 2014 года. Тогда Денис, выйдя за сборную в игре с Северной Ирландией, надорвал мышцу задней поверхности бедра. Поторопился вернуться на поле и потерял сезон в «Севилье». Еще полсезона просидел на скамейке в «Реале» , а перейдя в «Валенсию», вновь получил травму. Перебравшись в «Вильярреал» на постоянной основе, опять пропустил большую часть сезона из-за травм.

Список лишений связанных с повреждениями Дениса — обилен. Дебютировав за «Реал» в ноябре 2012 года, следующий матч за «галактикос» Денис провел лишь в сентябре 2015 года. Это — на клубном уровне. А за сборную Черышев недоиграл на чемпионате мира в 2014 году, чемпионате Европы в 2016 году и Кубке конфедераций в 2017 году.

Да и домашний мундиаль вполне мог пройти без него. Как признавался сам Черчесов, он не был доволен формой русского испанца. А на сборе в Австрии прямо сказал: «По-моему, ты вообще никогда не был за карьеру на своем пике». Но, выбирая между Ташаевым и Черышевым, интуитивно выбрал всё-таки последнего. И не прогадал.

Воздаяние

Что может Черышев, когда его не тревожат травмы, он показал в сезоне 2014/15. Находясь в аренде в «Вильярреале», Денис отдал девять голевых передач и забил четыре мяча. Два зимних месяца подряд — в декабре и январе — он входил в символическую сборную Ла Лиги. Именно тогда «Реал» повысил на игрока ценник до €20 млн Тогда же заговорили о том, что у России появился футболист, для которого на первом месте стоит сама игра. Футболист, обладающий своеобразной техникой а-ля Измайлов и Билялетдинов и нацеленный на созидание. Футболист с невиданной свободой внутри, подобно Аршавину умеющий обыгрывать один в один. Футболист, способный стать для своей страны суперновой звездой на долгие годы.

И словно бы в подтверждении этого, Черышев устоял перед «Зенитом», куда его звали на волне успеха. Устоял перед искушением получать на уровне паспортистов, не прикладывая к тому никаких усилий. Но, видно, не до конца. Вот травмы и сделали свое дело — о нём начали забывать. А неосторожно оброненное Виталием Мутко «Его звездный час будет в России» встретило лишь зубоскальство.

Можно лишь догадываться, через что прошел Черышев за это время. Но, кажется, его поддерживает вера. По крайней мере, на протяжении всего чемпионата мира в России Черышев делал отсылки к Библии. На пресс-конференции перед игрой с Испанией, отвечая на вопрос о своих ритуалах, Денис ответил: «Я молюсь». А после победы запостил в Twitter цитату из Библии:

«Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

На следующий после поражения от Хорватии день Черышев разместил другое библейское изречение:

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите».

Когда говорят об успехе сборной России на чемпионате мира, употребляют слово «чудо». Но в исторически православной стране упоминание в разговоре о футболе религии может прозвучать кощунственно. Только не в случае Черышева. Этот парень, с шести лет живущий в Испании, действительно через многое прошел. И, кажется, укрепился в своей вере. Не роптал и был вознагражден за долготерпение. А через него — и все мы.