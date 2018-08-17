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Боярский поставил Дзюбу выше Месси и Роналду
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Боярский поставил Дзюбу выше Месси и Роналду 

Газета.Ru 17 августа 2018
Фото: РИА Новости
Российский актер Михаил Боярский поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между петербургским "Зенитом" и минским "Динамо".
"Я думаю, у Дзюбы сегодня ночью вырастут крылья и он улетит в какую-нибудь другую галактику играть в футбол. Такой любви, как здесь, он нигде не получит. Какой Лионель Месси, какой Криштиану Роналду? Кто они по сравнению с Дзюбой? Он наш, он родной — и это очень важно", — проводит цитирует Боярского Sport24.
Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Динамо", которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. Дзюба оформил хет-трик. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.
Ранее Дзюба передал привет тем, кто не верил в победу "Зенита".
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