Боярский поставил Дзюбу выше Месси и Роналду

Российский актер Михаил Боярский поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между петербургским "Зенитом" и минским "Динамо".

"Я думаю, у Дзюбы сегодня ночью вырастут крылья и он улетит в какую-нибудь другую галактику играть в футбол. Такой любви, как здесь, он нигде не получит. Какой Лионель Месси, какой Криштиану Роналду? Кто они по сравнению с Дзюбой? Он наш, он родной — и это очень важно", — проводит цитирует Боярского Sport24.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Динамо", которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. Дзюба оформил хет-трик. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.

Ранее Дзюба передал привет тем, кто не верил в победу "Зенита".