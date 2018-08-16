Миссия невыполнима? Дзюба отомстит Лукашенко

Российские футбольные клубы «Уфа» и «Зенит» проведут ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы. Команда из Башкирии едет в гости к люксембургскому «Прогрессу», а сине-бело-голубые на пустом стадионе будут пытаться отыграть четыре мяча у минского «Динамо».

«Уфа» против «Прогресса»

«Уфа» — пока единственная российская команда, которая побеждала в текущем розыгрыше еврокубков. Однако для того, чтобы выйти в третий квалификационный раунд Лиги Европы, клубу из столицы Башкирии было достаточно лишь двух ничьих. Встречи против словенского «Домжале» завершились с результатами 0:0 и 1:1. Российский коллектив оказался в следующей стадии из-за мяча, забитого на чужом поле.

Иван Обляков. Противостояние с люксембургским «Прогрессом» началось для «Уфы» легче. Команда с родины Земфиры вела к середине второго тайма со счетом 2:0. Голами отметились Сильвестр Игбун

Однако за 10 минут до конца домашнего для «Уфы» поединка отличился капитан «Прогресса» Оливье Тилл, сохранив для своей команды неплохие шансы на выход в следующую стадию.

Счет 2:1 — очень опасный результат перед ответным поединком на выезде. Сопернику для итогового успеха достаточно победить с результатом 1:0. Однако забитый мяч заметно облегчит жизнь российскому клубу. В этом случае люксмебуржцам придется отвечать минимум дважды. Да и то, они лишь обеспечат себе дополнительное время. А победа хозяев со счетом 3:2 или 4:3 отправит в следующий раунд именно уфимцев.

Вряд ли эту встречу вживую увидит большое число зрителей. Матч пройдет на центральном стадионе города Дифферданж, который вмещает всего около двух с половиной тысяч зрителей. Клуб хотел провести поединок на главной арене страны — восьмитысячном «Жози Бартеле», однако там в это же время против польской «Легии» будет играть чемпион Люксембурга — «Дюделанж».

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров незадолго до игры отметил, что не видит проблемы в том, что его команде в последнее время приходится играть слишком часто.

На мой взгляд, мы должны быть ментально готовы к этому. Не стоит забивать голову мыслями по поводу короткого срока на восстановление. Нормальный график, многие команды выступают в таком режиме.

Конечно, тяжело, но мы сами этого хотели, весь прошлый год стремились попасть в еврокубки. Не вижу здесь никаких глобальных проблем», — заявил Томаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» прижат к стене

Фанаты «Зенита» до сих пор пребывают в шоковом состоянии после неожиданного разгрома от минского «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Неделю назад сине-бело-голубые потерпели крупнейшее поражение в своей российской еврокубковой истории. Проходивший в столице Белоруссии поединок завершился со счетом 4:0 в пользу местного коллектива.

Ту игру «Зенита» подверг критике даже президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть игроки «Динамо» вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 — это останется в истории.

Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! У них сезон только начался. Они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим», — цитирует главу государства belta.by.

Теперь «Зениту» необходимо забить четыре мяча и при этом не пропустить. Один результативный удар динамовцев — и российский клуб уже устраивает победа только со счетом 6:1.

Одной из причин поражения питерцев в первом матче стало отсутствие в Минске по решению тренерского штаба целой группы ведущих игроков во главе с нападающим Артемом Дзюбой . Возможно, появление одного из лидеров сборной России образца чемпионата мира поможет «Зениту» совершить чудо.

Однако явно не в пользу сине-бело-голубых сыграет наказание, согласно которому российская команда должна будет провести матч без своих болельщиков.

Суровый приговор УЕФА вынес после поведения фанатов питерцев во время ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1), которые бросали посторонние предметы на поле, скандировали расистские кричалки и блокировали лестничные пролеты.

«Зенит» перенес попавший под санкции матч на стадион «Петровский», куда смогут попасть только аккредитованные журналисты и официальные лица, а также 200 фанатов из Минска. Фанаты сине-бело-голубых смогут увидеть игру на арене «Санкт-Петербург» на большом экране.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что для совершения чуда его команде необходимо попадать в створ ворот.

«Лига Европы нам нужна, конечно. Завтра мы сделаем все ради победы. Сложно измерить шансы математическим путем, но они есть. Постараемся добиться нужного результата.