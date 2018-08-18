Семь причин смотреть матч «Спартак» — «Краснодар»

Центральным матчем четвёртого тура Российской премьер-лиги станет противостояние «Краснодара» и «Спартака» . На игре ожидается рекордное в истории арены количество зрителей. После вылета москвичей из Лиги Чемпионов встреча может стать определяющей для наставника красно-белых Массимо Карреры . RT объясняет, почему стоит посмотреть матч в Краснодаре.

Встреча топ-команд РПЛ

Противостояние «Краснодара» и «Спартака» воспринимается исключительно как встреча одних из главных претендентов на медали российского первенства. На протяжении пяти сезонов оба коллектива неизменно завершали чемпионат в шестёрке сильнейших, а красно-белые и вовсе стали чемпионами в сезоне-2016/17.

«Краснодар» же пока подобными успехами похвастаться не может. Ежегодно от команды ждут перехода на новый уровень и победы в чемпионате, однако добиться желаемого подопечным Мурада Мусаева пока не удаётся. На данный момент их главным достижением являются бронзовые медали в 2015 году.

К нынешнему матчу команды также подходят в статусе топ-команд РПЛ. «Спартак» пока не потерпел ни одного поражения и расположился на второй строчке, а «Краснодар» пришёл в себя после неудачи в стартовом туре с «Рубином» и поднялся на четвёртую позицию. Чтобы продолжить погоню за «Зенитом» , обоим коллективам необходима победа.

«Краснодар» без Смолова

В нынешнее межсезонье коллектив Мусаева понёс серьёзные потери. В кипрский «Анортосис» отправился Рикардо Лаборде, в родной «Хельсингборг» ушёл капитан краснодарцев Андреас Гранквист , а Олег Шатов вернулся в «Зенит». Но больше всего внимания привлёк к себе переход главной ударной силы команды Фёдора Смолова, который сделал выбор в пользу выступления в Лиге чемпионов в составе «Локомотива».

Воспитанник «Динамо» пополнил состав «Краснодара» в 2015-м и сразу же стал одним из главных любимцев местной публики. В дебютном сезоне Смолов забил 20 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Год спустя он также поднялся на первое место в списке главных голеадоров РПЛ, а в следующем сезоне добиться подобных показателей ему помешала травма.

Матч со «Спартаком» станет вторым для «Краснодара» после отъезда Смолова, но первым, в котором ему будет противостоять соперник топ-уровня. Если в поединке с «Уфой» коллектив Мусаева смог добиться победы, то распечатать ворота красно-белых в отсутствии многолетнего лидера атакующей линии будет гораздо сложнее. Кроме того, наставник пока окончательно не определился с заменой для Фёдора. Предыдущую встречу с первых минут начинал молодой Иван Игнатьев , но уже на 65-й минуте его сменил более опытный Ари.

© ФК "Краснодар"

Серия поражений «Краснодара»

При этом на данный момент статистика личных встреч говорит явно не в пользу хозяев. Начиная с 2009 года команды 16 раз встречались на поле в официальных матчах и 12 из них завершились в пользу «Спартака». Ещё три остались за «Краснодаром», а одной встрече была зафиксирована ничья.

Примечательно, что «Спартак» не проигрывает в матчах с «Краснодаром» на протяжении последних трёх с половиной лет. В последний раз красно-белые оступались в поединке с «быками» в марте 2015 года. Тогда встреча на «Открытие Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей, а на голы Маурисио Перейры , Ари и Одила Ахмедова подопечные Мурата Якина ответили лишь точным ударом Квинси Промеса

Последние два матча завершились уверенной победой подопечных Карреры, а в ноябре «Спартак» и вовсе разгромил своих соперников со счётом 4:1. До этого «Краснодар» поочерёдно уступил всем лидерам РПЛ: «Локомотиву», ЦСКА, «Зениту».

Рекорд посещаемости

Ещё в четверг хозяева сообщили, что все 34 302 билета на игру проданы. Эта посещаемость станет рекордной для арены за счёт увеличения количества мест.

«В летнее межсезонье вместимость трибун увеличена на 247 мест за счёт добавления кресел в нескольких секторах. Таким образом, 18 августа 2018 года ожидается рекордная посещаемость стадиона ФК «Краснодар» с момента его открытия», — говорится на официальном сайте южан.

Необходимость реабилитироваться для «Спартака»

Красно-белые в первых трёх матчах нового сезона РПЛ набрали семь очков и держатся в группе лидеров. Однако в Лиге чемпионов команду ждало жестокое разочарование — «Спартак» не сумел выйти в раунд плей-офф квалификации турнира и вылетел в Лигу Европы. После такого красно-белым необходимо реабилитироваться в глазах болельщиков, иначе фигура Массимо Карреры может потерять в их глазах свою сакральность.

Весьма любопытно и то, кому тренерский штаб красно-белых доверит место на поле. В ответном матче с ПАОК не лучшим образом действовали оба опорника команды: Денис Глушаков и Фернандо. Возможно кому-то из них Каррера предоставит отдых.

Проблема нападающего

Зато приехал на игру Луис Адриано , который своим удалением в середине первого тайма серьёзно подвел команду в матче с ПАОК. После финального свистка бразилец выложил в Instagram пост с извинениями, а позже объяснился с партнёрами в раздевалке. Это не спасло футболиста от серьёзного штрафа.

«Что касается Луиса Адриано, то он публично извинился перед командой и её многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвёл своих партнёров и клуб, за что будет подвергнут штрафным санкциям», — говорится в заявлении вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова на официальной странице клуба.

Каррера также вполне может наложить на Адриано свои «санкции» и в качестве меры наказания оставить футболиста на скамейке запасных. С другой стороны, Адриано, напротив, может сыграть с удвоенной энергией, чтобы реабилитироваться перед командой и болельщиками.

В любом случае у Массимо под рукой всегда есть Зе Луиш , который забил победный мяч в ворота «Анжи». В игре с ПАОК нападающий вышел только на замену. При этом в последнем матче с «Краснодаром» на выезде отличились оба. Адриано тогда оформил дубль, а Зе нанёс один точный удар.

globallookpress.com © Dmitry Golubovich

Важный матч для Карреры

Сергей Семак в «Зените» наглядно продемонстрировал, как нужно реагировать на неудачи в еврокубках. После разгрома в Минске его команда обыграла «Рубин» в РПЛ, а спустя несколько дней забила восемь мячей в ворота соперника по Лиге Европы и прошла дальше.

«Спартаку» после обидного вылета из Лиги чемпионов также предстоит показать умение держать удар. Если красно-белые обыграют «Краснодар», то заставят болельщиков забыть о еврокубковой неудаче.

В противном случае кресло под Каррерой может серьёзно пошатнуться. Итальянец до сих пор остаётся творцом «золотого» «Спартака», но в прошлом сезоне красно-белые, по сути, провалились. Сперва москвичи упустили шанс выиграть Кубок России, затем выпали из чемпионской гонки, а в итоге лишились и прямой путёвки в Лигу чемпионов.

Новый сезон «Спартак» начал с ещё одной неудачи — вылетел из ЛЧ. Каррера же на пресс-конференции не был похож на человека, который держит ситуацию под контролем. Итальянец срывался на журналистов и постоянно оправдывался перед ними ранним удалением Адриано.