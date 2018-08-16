«Зенит» шокировал исходом игры с минским «Динамо»

«Зенит» забил 8 голов и прошел минское «Динамо» в Лиге Европы

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы петербургский «Зенит» на «Петровском» при пустых трибунах в дополнительное время разгромил минское «Динамо» — 8:1.

В дополнительное время отличился полузащитник минчан Сейду Яхайа (99), а затем мяч забил форврад сине-бело-голубых Себастьян Дриусси (109), реализовали пенальти Артем Дзюба (115) и Роберт Мак (120), который спустя минуту забил еще один гол.

Стоит отметить, что хозяева поля с 72-й минуты играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Леандро Паредес и отправился досматривать матч в подтрибунное помещение.

Первая игра завершилась победой минской команды — 4:0. Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч (6:5) вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с победителем противостояния «Хиберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия).