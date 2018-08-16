«Зенит» шокировал исходом игры с минским «Динамо»

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы петербургский «Зенит» на «Петровском» при пустых трибунах в дополнительное время разгромил минское «Динамо» — 8:1.
Основное время встречи завершилось со счетом 4:0. Дубль за четыре минуты оформил Артем Дзюба (75-я и 79-я минуты) и по разу отличились Леандро Паредес (22) и Кристиан Нобоа (78).
В дополнительное время отличился полузащитник минчан Сейду Яхайа (99), а затем мяч забил форврад сине-бело-голубых Себастьян Дриусси (109), реализовали пенальти Артем Дзюба (115) и Роберт Мак (120), который спустя минуту забил еще один гол.
Стоит отметить, что хозяева поля с 72-й минуты играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Леандро Паредес и отправился досматривать матч в подтрибунное помещение.
Первая игра завершилась победой минской команды — 4:0. Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч (6:5) вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с победителем противостояния «Хиберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия).