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Вернблум подписал контракт с ПАОК
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ПАОК объявил о подписании контракта с экс-футболистом ЦСКА Вернблумом 

RT на русском 16 августа 2018
Фото: РИА Новости
Греческий футбольный клуб ПАОК объявил о подписании контракта со шведским полузащитником Понтусом Вернблумом.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на три года.
Вернблум защищал цвета ЦСКА в период с 2012 по 2018 год, проведя в составе армейцев более 200 официальных матчей во всех турнирах. Швед помог московскому коллективу трижды выиграть чемпионат России, а также завоевать Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил об аренде футболиста «Эвертона» Николы Влашича.
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