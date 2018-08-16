Вернблум подписал контракт с ПАОК

ПАОК объявил о подписании контракта с экс-футболистом ЦСКА Вернблумом

Греческий футбольный клуб ПАОК объявил о подписании контракта со шведским полузащитником Понтусом Вернблумом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на три года.

Вернблум защищал цвета ЦСКА в период с 2012 по 2018 год, проведя в составе армейцев более 200 официальных матчей во всех турнирах. Швед помог московскому коллективу трижды выиграть чемпионат России, а также завоевать Кубок и Суперкубок страны.