Cемак ответил Лукашенко о «ползающих на карачках»

Семак ответил на обидные слова Лукашенко

«Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках в первом матче», — отметил тренер.

Семак поблагодарил Лукашенко, отметив, что такая критика всегда раззадоривает футболистов.

Первая встреча команд прошла 9 августа в Белоруссии. Она завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:4. Лукашенко после этого матча заявил, что игроки «Динамо» подарили праздник всей стране, а петербургские футболисты «с распальцовкой приехали» и недооценили минчан.

«Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили», — заявил белорусский президент.

Шестнадцатого августа российский клуб в Петербурге дополнительное время обыграл «Динамо» со счетом 8:1 (основное время — 4:0) и вышел в следующую стадию Лиги Европы.