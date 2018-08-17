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Cемак ответил Лукашенко о «ползающих на карачках»
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Семак ответил на обидные слова Лукашенко 

Рамблер 17 августа 2018
Фото: РИА Новости
Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что критика президента Александра Лукашенко стала стимулом для сине-бело-голубых во время второй игры с минским «Динамо». Об этом сообщает ТАСС.
«Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках в первом матче», — отметил тренер.
Семак поблагодарил Лукашенко, отметив, что такая критика всегда раззадоривает футболистов.
Первая встреча команд прошла 9 августа в Белоруссии. Она завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:4. Лукашенко после этого матча заявил, что игроки «Динамо» подарили праздник всей стране, а петербургские футболисты «с распальцовкой приехали» и недооценили минчан.
«Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили», — заявил белорусский президент.
Шестнадцатого августа российский клуб в Петербурге дополнительное время обыграл «Динамо» со счетом 8:1 (основное время — 4:0) и вышел в следующую стадию Лиги Европы.
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