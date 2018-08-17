Россия на пути в топ-5

Россия приблизилась к Франции в рейтинге коэффициентов УЕФА

Франция всё ближе.

Сразу два наших клуба накануне прошли в следующую стадию Лиги Европы. Такой результат позволил нам подобраться к Франции на 0,166 баллов. Наступает ли на пятки Португалия или, наоборот, есть шанс зацепиться за пятёрку сильнейших? Давайте по порядку.

О Португалии

Отрыв от России составляет больше шести очков. Чтобы отыграть столько за один сезон, нужно показать выдающиеся результаты в еврокубках — на уровне АПЛ или Ла Лиги. На деле же с футболом у португальцев сейчас не очень здорово. Уже на ранних стадиях Лиги Европы страна потеряла двух представителей, и теперь явно недополучит желанных очков.

«Риу Аве» по итогам двух встреч уступил польской «Ягеллонии» в начале месяца. Вслед за ним отправилась «Брага», уступившая место в турнире луганской «Заре». Учитывая, что результаты будут делиться на 5 (столько клубов представляло Португалию изначально), можно говорить, что достать Россию будет почти нереально.

О Франции

У французов, как и у нас, остаётся шесть представителей в еврокубках. Почти столько же очков разделяют нас в таблице коэффициентов (5,615).

Сказать честно, догнать их будет невероятно сложно. Случайных пассажиров в этом списке нет: «ПСЖ», «Монако», «Лион» — все на месте. Прямо сейчас наивно воображать, что, например, парижане вылетят из еврокубков раньше представителя РПЛ.

Прибавьте к этому нынешний состав ЦСКА и игровые кондиции нашего чемпиона. С другой стороны, почему бы «Зениту» не выдать суперсезон в ЛЕ после вчерашних событий? «Краснодар» порой горазд на сюрпризы, да и команды из ЛЧ хоронить пока рано. Возможности чемпионов и вице-чемпионов нам лишь предстоит узнать.

О регламенте

Если вы до сих пор теряетесь в попытках разобраться, как распределяют очки в этом рейтинге, вот выдержка из регламента:

«1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).

2. Клубам, которые пробиваются в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы УЕФА, начисляется по одному дополнительному баллу за каждый раунд.

3. Кроме того, четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре очка — за выход в плей-офф».

Добавьте к этому то, что общее число баллов делят на количество команд, стартовавших в еврокубке от страны. Это и становится результатом ассоциации по итогам раунда еврокубков.

P. S. Вот как выглядит рейтинг прямо сейчас.