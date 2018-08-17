Сын Роналдиньо скрыл происхождение при отборе в «Крузейро»

13-летний сын Роналдиньо Жоао Мендес при отборе в бразильскую команду "Крузейро" скрыл информацию о своем отце, сообщает Sport24.

По информации Globo Esporte, юный футболист не пожелал, чтобы его взяли в команду из-за имени отца. План мальчика сработал, и ему удалось убедить скаутов "Крузейро" в своем таланте.

Вместе с тем сообщается, что контракт с сыном Рональдинью подписывать не стали, так как футболист еще слишком юн.

Ранее сообщалось, что бывший-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал информацию о своей женитьбе на двух девушках одновременно.