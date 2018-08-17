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Сын Роналдиньо скрыл происхождение при отборе в «Крузейро»
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Сын Роналдиньо скрыл происхождение при отборе в «Крузейро» 

Газета.Ru 17 августа 2018
Фото: Официальная страница Роналдиньо в Facebook
13-летний сын Роналдиньо Жоао Мендес при отборе в бразильскую команду "Крузейро" скрыл информацию о своем отце, сообщает Sport24.
По информации Globo Esporte, юный футболист не пожелал, чтобы его взяли в команду из-за имени отца. План мальчика сработал, и ему удалось убедить скаутов "Крузейро" в своем таланте.
Вместе с тем сообщается, что контракт с сыном Рональдинью подписывать не стали, так как футболист еще слишком юн.
Ранее сообщалось, что бывший-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал информацию о своей женитьбе на двух девушках одновременно.
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