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Галыгин и Уткин устроили скандал в соцсетях
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Галыгин и Уткин устроили скандал в соцсетях 

Рамблер 17 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Участник Comedy Club, белорусский артист Вадим Галыгин из-за шуток про белорусов напомнил Василию Уткину о совершенном на него покушении.
«Утка, отвёртка… Помнишь?)))))))» — написал он в твиттере, намекнув на покушение на жизнь Уткина в 2001 году.
Twitter
Интернет-пользователи сочли комментарий Галыгина ударом ниже пояса и назвали его низким.
«Низко из года в год поливать белорусских спортсменов и просто белорусов низкопробными гнилыми «шуточками», — парировал Галыгин.
Он добавил, что в своем твите процитировал надпись на баннере, появившемся на одном из матчей.
«Кайф! Резидент камеди Клаб решил пошутить над Уткиным, вспомнив как того пытались убить отвёрткой? Спасибо, что не стесняйтесь быть собой», — отметил один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Это такая завуалированная угроза жизни и здоровью?» — поинтересовался другой.
Уткин ответил Галыгину нецензурным ругательством/
Twitter
Но на этом конфликт не закончился, и комик продолжил обсуждать журналиста с другими пользователями твиттера.
«Человек из года в год оскорбляет уважаемых мною спортсменов, тренеров, простых белорусов, язык, народ! Это как? Пльзуясь ресурсами федеральных каналов и СМИ. Мне, как белорусу, это кажется недопустимым. Ему уже приходилось извиняться перед чеченцами, узбеками и т.д. Гнилой он», — написал он об Уткине.
Уткин ранее называл белорусов «кончеными провинциалами» и «деревней», а после недавнего матча петербургского «Зенита» и минского «Динамо» шутил про белорусских тренеров.
«Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский — ты настоящий тренер!» — написал он.
После этого у Уткина произошел нецензурный диалог с белорусским корреспондентом. Именно эту ситуацию прокомментировал Галыгин.
Нападение на Уткина у подъезда его дома произошло в 2001 году. Его ранили, дважды ударив в спину отверткой.
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