Лаксальт и Кастильехо стали футболистами «Милана»

Уругвайский полузащитник Диего Лаксальт и испанский хавбек Саму Кастильехо перешли в итальянский футбольный клуб «Милан».

Об этом сообщает официальный сайт красно-чёрных.

«Милан» обменял на Лаксальта Джанлулу Лападулу, который теперь станет игроком «Дженоа». Что касается Кастильехо, то он приобретён у испанского «Вильярреала». В обратном направлении последует колумбиец Карлос Бакка.

Финансовые стороны сделок неизвестны.

«Милан» отмечает, что на вышеперечисленных приобретениях трансферная компания клуба завершилась.