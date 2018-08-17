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Лаксальт и Кастильехо стали футболистами «Милана»
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Лаксальт и Кастильехо стали футболистами «Милана» 

RT на русском 17 августа 2018
Фото: © Elmar Kremser globallookpress.com
Уругвайский полузащитник Диего Лаксальт и испанский хавбек Саму Кастильехо перешли в итальянский футбольный клуб «Милан».
Об этом сообщает официальный сайт красно-чёрных.
«Милан» обменял на Лаксальта Джанлулу Лападулу, который теперь станет игроком «Дженоа». Что касается Кастильехо, то он приобретён у испанского «Вильярреала». В обратном направлении последует колумбиец Карлос Бакка.
Финансовые стороны сделок неизвестны.
«Милан» отмечает, что на вышеперечисленных приобретениях трансферная компания клуба завершилась.
Ранее сообщалось, что Лаксальт, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Милан».
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