Лаксальт и Кастильехо стали футболистами «Милана» 

Уругвайский полузащитник Диего Лаксальт и испанский хавбек Саму Кастильехо перешли в итальянский футбольный клуб «Милан».
Об этом сообщает официальный сайт красно-чёрных.
«Милан» обменял на Лаксальта Джанлулу Лападулу, который теперь станет игроком «Дженоа». Что касается Кастильехо, то он приобретён у испанского «Вильярреала». В обратном направлении последует колумбиец Карлос Бакка.
Финансовые стороны сделок неизвестны.
«Милан» отмечает, что на вышеперечисленных приобретениях трансферная компания клуба завершилась.
Ранее сообщалось, что Лаксальт, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Милан».