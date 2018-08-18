Ещё
Хавбек ЦСКА назвал «Арсенал» «хорошим соперником»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавбек ЦСКА назвал «Арсенал» «хорошим соперником» 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, чего ожидать от матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24.
"Против нас будет играть хороший соперник. Мы хорошо поработали за эту неделю и готовы сделать все, чтобы одержать победу. Конечно же, нам будет необходима поддержка наших болельщиков, которые всегда помогают", — цитирует Ахметова пресс-служба армейцев.
ЦСКА и "Арсенал" сыграют 18 августа в 16.30 по московскому времени. Матч пройдет в Москве.
Ранее исландский игрок сделал заявление о возможном переходе в ЦСКА.
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Наркоторговцы по ошибке убили 16-летнего футболиста
Комментарии3  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики19
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение