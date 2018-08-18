Хавбек ЦСКА назвал «Арсенал» «хорошим соперником»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, чего ожидать от матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24.

"Против нас будет играть хороший соперник. Мы хорошо поработали за эту неделю и готовы сделать все, чтобы одержать победу. Конечно же, нам будет необходима поддержка наших болельщиков, которые всегда помогают", — цитирует Ахметова пресс-служба армейцев.

ЦСКА и "Арсенал" сыграют 18 августа в 16.30 по московскому времени. Матч пройдет в Москве.

Ранее исландский игрок сделал заявление о возможном переходе в ЦСКА.