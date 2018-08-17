Головина и Кокорина засняли в ночном клубе

Головин посетил ночной клуб в Монте-Карло, где веселились Кокорин и Мамаев

Егора Крида. Полузащитник «Монако» Александр Головин посетил ночной клуб Twiga в Монте-Карло, информирует аккаунт News Zvezd в «Инстаграме». 22-летний футболист сборной России был замечен в компании девушек за столом с кальянами. В этот вечер в ночном клубе проходила вечеринка с участием певцов Тимати

Видео доступно на странице News Zvezd в «Инстаграме». Клуб Twiga стал известен российским любителям футбола после чемпионата Европы 2016 года. После вылета сборной России с турнира полузащитник «Краснодара» и нападающий «Зенита» Александр Кокорин провели ночь в клубе, потратив на шампанское € 250 тыс.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА за 30 миллионов евро. Футболист подписал контракт сроком на пять лет. В настоящий момент хавбек продолжает восстановление после травмы.