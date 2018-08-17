Новый трансфер взорвет футбольный мир

Вместо Роналду: Неймар нырнет за деньгами «Реала»

Мадридский «Реал» готов установить трансферный рекорд, приобретя нападающего «ПСЖ» Неймара» за €300 млн «Сливочные» видят в звездном бразильце равноценную замену ушедшему из клуба Криштиану Роналду , а парижане надеются решить проблемы с финансовым фэйр-плеем. По информации испанских СМИ, трансфер может быть оформлен этим летом.

Мадридский «Реал» готовит новую трансферную «бомбу» и намерен заполучить в свои ряды бразильского нападающего «Пари-Сен-Жермен» Неймара. По информации испанского издания Sport.es, «сливочные» готовы выделить на приобретение форварда сборной Бразилии €300 млн Заинтересованность в трансфере выразил лично президент «Реала» Флорентино Перес, который оказался недоволен результатом матча за Суперкубок Европы, в котором подопечные Хулена Лопетеги проиграли мадридскому «Атлетико» со счетом 2:4.

К слову, это был первый официальный матч «Реала» без своего лидера — Криштиану Роналду. Португалец принял решение спустя девять лет покинуть мадридский клуб и в это трансферное окно перешел в туринский «Ювентус». Отмечается, что итальянцы заплатили за Роналду €112 млн и заключили с 33-летним футболистом соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года. По условиям контракта португалец будет зарабатывать €30 млн в год.

Слухи же об интересе к Неймару со стороны действующего обладателя кубка Лиги чемпионов начались еще несколько месяцев назад, чем был недоволен в том числе и сам Роналду.

Напомним, что бразилец стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя за рекордные €222 млн в стан парижан из «Барселоны». Всего Неймар провел в футболке «ПСЖ» 32 матча во всех турнирах, забив 29 мячей и сделав 16 голевых передач, а также выиграл национальный чемпионат, кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

Несмотря на то, что Неймар отдал четыре года своей карьеры каталонской «Барселоне», — принципиальному сопернику «Реала» — в его переезде в Мадрид есть определенная уверенность.

Так, легенда «Барсы» Ривалдо заявил, что в будущем Неймар наденет футболку «Реала». Правда, случится это, видимо, не в этом году.

«В настоящее время я верю словам Неймара, который сказал, что остается в «ПСЖ». Но, исходя из того, что я слышал, из того, что я знаю, уверен, что рано или поздно Неймар все равно окажется в «Реале». Похоже, что Неймар останется во Франции еще как минимум на один год.

Но с нынешним сумасшедшим рынком никто не знает, что произойдет дальше. Поэтому все возможно», — цитирует Ривалдо Betfair.

Испанский защитник «Атлетика» Юри Берчиче, игравший с Неймаром в «ПСЖ», также выразил мнение, что бразилец в скором времени станет футболистом «Реала».

«Он был он счастлив в «Барселоне». Ему до сих пор очень приятно играть в чемпионате Испании, я говорил с ним об этом. Я вижу, как он возвращается, но не в сине-гранатовом, а скорее в белом», — приводит слова Берчиче испанское издание El Larguero.

В продаже Неймара может быть заинтересовано и руководство «ПСЖ», которое на данный момент озадачено своим финансовым положением. Проблема в данном случае стоит и не в отсутствии средств, а распоряжении ими. По информации RMC Sport, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на исполкоме в Киеве принял решение наказать парижан за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).

О мере наказания официально неизвестно: «ПСЖ» может быть оштрафован или получить ограничение в регистрации новых футболистов. В связи с этим руководство французского клуба будет вынуждено расстаться с нескольким игроками.

1 сентября прошлого года следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов начала официальное расследование в отношении «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей. Дело открыто с целью выяснить, соответствует ли финансовая политика клуба критериям безубыточности после трансферов, осуществленных летом 2017 года. Тогда помимо Неймара и Берчичи «ПСЖ» подписал контракты с Дани Алвесом и Килианом Мбаппе. По мнению УЕФА, приобретения были проспонсированы катарскими компаниями, владельцами которых являются представители руководства действующего чемпиона Франции.