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«Анжи» — «Оренбург»: стали известны составы команд
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«Анжи» — «Оренбург»: стали известны составы команд 

Чемпионат.com 17 августа 2018
Фото: РИА Новости
«Анжи» и «Оренбург» объявили свои составы на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Гапон, Гиголаев, Кулик, Рабиу (капитан), Кацаев, Маркелов.
Запасные: Сугробов, Калошин, Чайковский, Ондуа, Мохаммад, Агаларов, Ахъядов.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Терехов, Чиркин, Афонин (капитан), Мишкич, Бреев, Козлов.
Запасные: Руденко, Довбня, Попович, Чуканов, Андреев, Шахов, Кулишев, Маляров.
Матч «Анжи» — «Оренбург» состоится сегодня, 17 августа, в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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