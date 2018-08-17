«Анжи» — «Оренбург»: стали известны составы команд

«Анжи» и «Оренбург» объявили свои составы на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Гапон, Гиголаев, Кулик, Рабиу (капитан), Кацаев, Маркелов.

Запасные: Сугробов, Калошин, Чайковский, Ондуа, Мохаммад, Агаларов, Ахъядов.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Терехов, Чиркин, Афонин (капитан), Мишкич, Бреев, Козлов.

Запасные: Руденко, Довбня, Попович, Чуканов, Андреев, Шахов, Кулишев, Маляров.

Матч «Анжи» — «Оренбург» состоится сегодня, 17 августа, в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.