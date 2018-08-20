Краснодар" наказал бросавших бутылки на поле фанатов 

"Краснодар" опубликовал официальное заявление, осуждающее поведение фанатов во время домашнего матча четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:1), пишет Sport24.
"Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча "Краснодар" — "Спартак", во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы. С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года. В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям", — говорится в сообщении.
В концовке встречи болельщики черно-зеленых принялись выбрасывать пластиковые бутылки в штрафную площадь красно-белых, которые пришлось убирать вратарю "Спартака" Александру Максименко и полузащитнику "Краснодара" Маурисио Перейре. Из-за этого инцидента судья был вынужден приостановить матч.
Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) расследует эпизод, связанный с бросанием болельщиками пластиковых бутылок на поле.