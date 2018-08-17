Букмекер Bwin удвоит выигрыши за голы Месси и Роналду

Сегодня и завтра стартуют футбольные чемпионаты Испании и Италии. Впервые за десятилетие Лионель Месси Криштиану Роналду будут играть в разных лигах. Букмекерская компания bwin Россия предложит клиентам поучаствовать в противостоянии величайших форвардов современности и заключить пари на их голы в матчах на первый тур. Если игрок, на гол которого была сделана ставка, забьет больше своего оппонента, bwin удвоит выигрыш по ставке.

Чемпионат Испании по футболу стартует уже сегодня. Впервые за многие годы турнир лишен вечного противостояния двух величайших форвардов современности — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В межсезонье португалец сменил мадридский «Реал» на туринский «Ювентус» и уже завтра выйдет на поле в первом официальном матче за свой новый клуб.

Специально к первому туру чемпионатов Испании и Италии компания bwin Россия запустила акцию «Противостояние»: каждому клиенту предлагается сделать выбор между Месси и Роналду и заключить пари на гол своего кумира на ближайший матч. Если игрок, на гол которого было заключено пари, в этот день забьет больше, bwin удвоит выигрыш по ставке. В акции участвуют пари-ординары в размере от 500 рублей, заключенные до субботы, 18 августа, 19:00 по московскому времени. Выигрыш будет удвоен путем начисления FreeBet (бесплатного пари).

Оба матча пройдут в субботу: «Ювентус» сыграет в гостях с «Кьево» (начало матча в 19:00 мск), а «Барселона» будет принимать «Алавес» (23:15 мск).