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«Зенит» начал избавляться от аргентинцев
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«Зенит» начал избавляться от аргентинцев 

Lenta.ru 17 августа 2018
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский «Зенит» на своем сайте объявил об уходе аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони. Игрок проведет сезон-2018/2019 в составе итальянской «Аталанты».
Финансовые условия сделки не разглашаются. Ригони, пришедший в клуб летом 2017 года, провел провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач во всех турнирах.
Ригони был одним из пяти аргентинцев, пришедших в «Зенит» во время предыдущего трансферного окна. Вместе с ним в команду пришли нападающий Себастьян Дриусси, полузащитники Матиас Краневиттер и Леандро Паредес, защитник Эмануэль Маммана. По данным прессы, в трансфере Дриусси и Паредеса заинтересован ряд итальянских клубов.
Ригони не принимал участия в последнем матче «Зенита» в Лиге Европы, в котором петербургский клуб разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1. Паредес вышел в основе, забил один гол и получил красную карточку. Дриусси вышел на замену и также отметился голом.
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