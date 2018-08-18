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По стопам Кокорина: Головина обвинили в кутеже
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По стопам Кокорина: Головина обвинили в кутеже в Монако 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Reuters
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оказался в центре скандала. По информации СМИ, 22-летний россиянин был замечен в одном из ночных клубов в Монте-Карло, где в 2016 году отдыхали Александр Кокорин и Павел Мамаев. Агент Головина уже выступил с опровержением.
Полузащитник французского «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин стал фигурантом скандальной истории во Франции. Как сообщает аккаунт News Zvezd в своем инстаграме, 22-летний хавбек был замечен среди гостей одного из ночных клубов в Монте-Карло. На видеозаписи видно, как Головин сидит за столом с кальянами и находится в окружении двух девушек. Отмечается, что в этот вечер в клубе было организовано праздничное мероприятие с участием российских артистов Тимати и Егора Крида.
«Российская футбольная звездочка Александр Головин, перешедшая в «Монако» за €30 млн, замечен с кальяном в окружении Кати Дорожко и Алены Крюковой, на вечеринке Тимати и Егора Крида в ночном клубе. А что еще делать с зарплатой в €2 млн в год на больничном месяц?»
Стоит отметить, что именно в этом клубе, который фигурирует в новости, в июле 2016 года отдыхали игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев после неудачного выступления на чемпионате Европы во Франции. Тогда футболисты подверглись большой критике со стороны общественности. По информации некоторых СМИ, Кокорин и Мамаев потратили на праздничный вечер, сопровождаемый большим количеством шампанского, около €250 тысяч.
«Было бы глупо отрицать, что мы присутствовали в данном заведении. Это происходило 4-5 дней назад. Все, кто знают это место, могут подтвердить, что там всегда находится много русских посетителей. Так было и в этот раз.
Кто-то праздновал день рождения, а мы просто находились там. Естественно, все видели эти заказанные бутылки, слышали гимн России, но зачем приписывать организацию всего этого нам? Мы не имеем никакого отношения ни к счетам за эту вечеринку, ни к ее антуражу, а на те деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить не только шампанское, но и все это заведение», — цитирует Кокорина ТАСС.
Прокомментировал ту ситуацию и официант клуба, по словам которого футболисты действительно заказали себе шампанское, но «не на €250 тысяч, а только на €50 тысяч».
Агент Головина Олег Артемов также не оставил без внимания данный инцидент и опроверг тот факт, что его клиент находился в ночном клубе в Монте-Карло.
«Информация о том, что Александр Головин посетил ночной клуб в Монте-Карло, не соответствует действительности. Его там не было.
Эта видеозапись сделана два года назад в одном из московских клубов. Кому и зачем понадобилось публиковать её сейчас, сказать сложно, но никакого отношения к Монако она не имеет. Кого-то, видимо, очень не устраивает безупречный имидж Александра.
Российским СМИ рекомендую более тщательно проверять источники информации и не вводить в заблуждение аудиторию», — приводит слова агента Головина «Чемпионат.com».
После данного опровержения инстаграм-канал News Zvezd решил закрыть доступ к своим публикациям.
Напомним, что 22-летний полузащитник сборной России перешел в «Монако» 27 июля за €30 млн, став самым дорогим российским футболистом в истории. В контракте россиянина прописана зарплата в размере €2 млн в год.
Кроме того, переход Головина стал третьим в списке трансферных рекордов «Монако». Ранее в своей истории французский клуб тратил больше средств только на приобретение колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, перешедшего из «Порту» за €45 млн, а также экс-нападающего мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао. За колумбийского форварда руководство «монегасков» выложило €43 млн  Однако дебют Головина за «монегасков» был отодвинут после того, как хавбек в начале августа получил повреждение на одной из тренировок.
В первое время полузащитник не мог передвигаться самостоятельно и использовал костыли. Медицинское обследование выявило у Головина растяжение связок голеностопа, на восстановление от которого ему потребуется около 3-4 недель. Сам игрок в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что хирургическое вмешательство ему не потребуется.
«У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановления займет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов», — сказал Головин.
Из-за травмы игрок сборной России не смог принять участие в первом матче «Монако» в новом сезоне: «монегаски» в игре за Суперкубок Франции разгромно проиграли «ПСЖ» со счетом 0:4. Россиянин же провел свою первую тренировку за новый клуб только на следующий день, 5 августа.
Дебют Головина за «Монако» был запланирован на 11 августа. Тренерский штаб французского клуба наигрывал 22-летнего российского хавбека на матч первого тура национального первенства с «Нантом».
Таким образом, основываясь на предварительных сроках восстановления, Головин, вероятнее всего, сможет дебютировать за «Монако» не ранее сентября. Ближайший матч запланирован на 2 сентября: «монегаски» дома будут принимать «Марсель».
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