«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»

Что говорили после матча «Краснодар» — «Спартак»

Противостояние «Краснодара» и «Спартака» уже стало одной из «торговых марок» российского чемпионата. Матчи между двумя командами, пропагандирующими яркий и атакующий стиль игры, нравятся как опытным экспертам, так и обычным болельщикам. В поединке четвёртого тура РПЛ команды продемонстрировали зажигательный футбол, который можно сравнить с играми лучших европейских чемпионатов.

«Был хороший футбол, получился боевой матч, нервы накалены, обоюдные атаки. «Спартак» вытащил тяжелейшую игру, этим победа и дорога, и я такие матчи приветствую, поскольку команда показала характер», — цитирует бывшего футболиста «Спартака» Валерия Рейнгольда Rusfootball.

По словам ветерана клуба, поединок в Краснодаре стал главным событием и украшением тура российского первенства.

«Стадион был забит, болельщики увидели матч команд, где ни один из соперников не превосходил оппонента. Если резюмировать, то игра была равная: в первом тайме «Спартак» больше контролировал мяч, во втором — «Краснодар». Везение никто не отменял. Чаша весов могла склониться и в сторону «Краснодара», реализуй Ари выход один на один. Я благодарен команде за борьбу и самоотдачу, ругать никого в составе «Спартака» не буду. В таких жарких условиях на первый план выходит характер. Без удачи не обошлось, но победа есть победа», — отметил Рейнгольд.

Ещё один бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов также выразил мнение, что в матче с «Краснодаром» подопечным Массимо Карреры сопутствовала удача, а также отметил проблемы с организацией атак у красно-белых.

«Нельзя сказать, что «Спартак» выиграл на классе, потому что он не имел никакого преимущества. Снова забили со стандарта, который никак не зависит от структуры игры. Даже сильно уступающая в классе команда может забить с углового или штрафного. Это лишний раз говорит о том, что у 10-кратных чемпионов России есть проблемы с организацией атакующих действий. Это при том, что набор исполнителей очень качественный. Удивительно, что Каррера не использует Зе Луиша и Луиса Адриано вместе. Мне кажется, что они могли бы составить очень сильную связку», — заявил Бубнов Sportbox.

После победы в четвёртом туре «Спартак» набрал десять очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. При этом уже в воскресенье, 19 августа, коллектив Карреры может пропустить вперёд «Зенит» . Это произойдёт в том случае, если петербуржцы продлят удачную серию и на своём поле обыграют «Урал»

«Это заявка, удачный старт очень важен, в прошлом сезоне его не было. Проблемы у ЦСКА, «Локомотива», поэтому «Спартаку» важно пользоваться этим. Можно констатировать, что команда провела удачное начало турнира», — отметил Бубнов.

При этом он не считает, что подопечные Мурада Мусаева заслуживали подобного результата в игре с самым титулованным клубом страны.

«Поражение «Краснодара» — несчастный случай. Проиграли не по игре. С потерей Гранквиста заметны проблемы в обороне. Нужно время, чтобы с этим справиться. В остальном команда нравится: она усилилась, показывает неплохой футбол. Результат придёт. Команда Мусаева в состоянии бороться за тройку», — добавил Бубнов.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оказался гораздо более радикален в своих оценках. Так, он заявил, что абсолютно разочарован игрой своей бывшей команды.

«Если говорить о «Спартаке», честно говоря, удручающее зрелище: игры нет, только запредельная, безумная удача и поддержка судей, естественно. Мне показалось, что на Ари был очевидный пенальти. Хотя после того, как Левников в прошлом туре оставил «Анжи» вдевятером, удивляться уже нечему. А игры никакой», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

По его мнению, в нынешнем сезоне подопечные Карреры смотрятся гораздо менее убедительно, чем в прошлом, а одним из виновников подобной ситуации является сам наставник.

«Сегодняшний «Спартак» гораздо хуже прошлогоднего. Во-первых, он абсолютно разобранный в плане игры. Если индивидуально команду вытягивают такие футболисты, как Зе Луиш, Фернандо, то командных взаимодействий нет. Промес просто сдулся, Глушаков вообще сдал, его обходили сегодня как стоячего и сразу отрывались на 2—3 метра. Мне Каррера симпатичен как человек, но либо он уже не контролирует процессы внутри коллектива, либо спортсмены на него не реагируют», — выразил мнение Червиченко.

Он считает, что нынешнее положение «Спартака» в турнирной таблице является лишь стечением обстоятельств.

«Победу над «Анжи» можно назвать просто смешной. Сегодня также абсолютно нелогичные три очка. И получается, что из 10 баллов «Спартака» больше половины набраны не по делу. А где красота игры, которая была ранее? Где огромное количество голов, которые забивал «Спартак»?» — заявил Червиченко.

По мнению бывшего президента «Спартака», очередная неудача «Краснодара» в игре с одним из лидеров РПЛ говорит об отсутствии у него серьёзных перспектив в нынешнем сезоне.

«Краснодар» же сам виноват, что не использовал огромное количество голевых моментов. Это говорит о том, что команда по-прежнему не готова бороться за какие-то высокие места», — добавил Червиченко.

Недоволен игрой «Спартака» остался и известный актёр Алексей Маклаков.

«Несмотря на полное отсутствие работы тренера, нам опять повезло. Замечательно сыграл Зе Луиш. Если бы он вышел раньше, возможно, увидели бы побольше голов. Вопреки Каррере, мы опять победили. Если продолжится отсутствие тренерской работы, то не знаю, что нас ждёт впереди. Пока живём на вере», — сказал Маклаков «Спорт-Экспрессу».

«Комбарова нет — 1:0 победили. Не было бы ещё Глушакова — 2:0 гарантированно закончили», — написал Кафельников на своей официальной странице в Twitter.

Одним из главных моментов встречи стал эпизод, который произошёл в дополнительное время встречи. Нападающий «Краснодара» Ари упал в штрафной площади соперника, но арбитр матча не назначил пенальти. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго попытался что-то объяснить оппоненту, однако тот ударил его головой в лицо. За своё поведение форвард получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

«Огорчил Ари, хулиганить на поле нельзя. Я понимаю, проигрывать никто не хочет, но нужно быть мужиками. Что это такое — бить головой в лицо коллеге? Да и симулировать тоже не надо, в эпизоде с его падением вообще ничего не было, его никто не трогал», — считает Рейнгольд.

Как отмечает Маклаков, за свою несдержанность нападающий «Краснодара» должен быть дисквалифицирован.

«Могу сказать, что дыма без огня не бывает. Но существуют рамки, в которых игрок обязан себя держать. То, что сделал Ари, это не совсем по-спортивному и уж совсем не по-мужски. Его накажут по справедливости. Было или не было нарушения, решать специалистам. Моё мнение, что там не стоило назначать пенальти», — отметил Маклаков.

Согласился с подобным мнением и бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко , который ранее также был замешан в конфликте с Ари.

«По-моему, Ари совсем с головой не дружит. За такие выходки ему должны дать пять игр (дисквалификации), как раз и голову полечит», — написал Павлюченко в Twitter.

При этом известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что главный арбитр встречи Сергей Лапочкин абсолютно правильно разобрался в эпизоде с падением Ари.