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Легендарную звезду «Спартака» срочно госпитализировали
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Ветерана «Спартака» Парамонова доставили в реанимацию 

SPORT24.ru 18 августа 2018
Фото: соцсети
Ветеран московского «Спартака» Алексей Парамонов был доставлен в реанимацию. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее у 93-летнего олимпийского чемпиона 1956 года отказали ноги, он начал плохо видеть и тяжело дышать, в связи с чем Парамонова госпитализировали. В четверг, 16 августа, ветерана выписали из больницу, но в ночь на пятницу ему стало плохо.
Алексей Парамонов играл за «Спартак» с 1974 по 1956 год. На его счету 264 матча и 63 гола. Четырежды Парамонов выигрывал чемпионат СССР с красно-белыми. Дважды становился обладателем Кубка СССР.
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