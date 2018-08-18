Легендарную звезду «Спартака» срочно госпитализировали

Ветерана «Спартака» Парамонова доставили в реанимацию

Ранее у 93-летнего олимпийского чемпиона 1956 года отказали ноги, он начал плохо видеть и тяжело дышать, в связи с чем Парамонова госпитализировали. В четверг, 16 августа, ветерана выписали из больницу, но в ночь на пятницу ему стало плохо.

Алексей Парамонов играл за «Спартак» с 1974 по 1956 год. На его счету 264 матча и 63 гола. Четырежды Парамонов выигрывал чемпионат СССР с красно-белыми. Дважды становился обладателем Кубка СССР.