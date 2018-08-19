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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»
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«Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» 

LiveSport.Ru 19 августа 2018
Фото: twitter.com/mancity
В матче второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Хаддерсфилд».
Встреча завершилась разгромной победой «горожан» — 6:1.
Хет-триком в составе «Ман Сити» отличился Серхио Агуэро, который благодаря этому вышел на второе место по количеству голов в АПЛ среди легионеров (145 мячей).
Еще по голу у «Сити» забили Габриэль Жезус и Давид Сильва. Также в собственные ворота мяч отправил Теренс Конголо.
У гостей гол на счету Йона Горенца-Станковича.
Таким образом, «Ман Сити» одержал вторую победу на старте чемпионата. У «Хаддерсфилда» — 0 очков.
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