«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»

«Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд»

В матче второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Хаддерсфилд».

Встреча завершилась разгромной победой «горожан» — 6:1.

Хет-триком в составе «Ман Сити» отличился Серхио Агуэро, который благодаря этому вышел на второе место по количеству голов в АПЛ среди легионеров (145 мячей).

У гостей гол на счету Йона Горенца-Станковича.

Таким образом, «Ман Сити» одержал вторую победу на старте чемпионата. У «Хаддерсфилда» — 0 очков.