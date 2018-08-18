«В Краснодаре состоится один из самых захватывающих матчей»

Алдонин о четвёртом туре РПЛ

Центральный матч четвёртого тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» получится захватывающим и интересным, заявил в интервью RT экс-капитан отечественной сборной Евгений Алдонин . Он также предсказал, что «Локомотив» в игре с «Крыльями Советов» откроет счёт забитым мячам, признался, что переживает за обновлённый ЦСКА, и объяснил, почему у «Зенита» могут возникнуть проблемы после разгрома минского «Динамо» в Лиге Европы.

«У нас любят ругать, не пытаясь найти конструктивное зерно»

— У «Спартака» сложился достаточно тяжёлый календарь в начале сезона. Как это может сказаться на игре с «Краснодаром»?

— Думаю, что это будет один из самых захватывающих матчей в туре. Разумеется, после вылета из Лиги Чемпионов с настроением у красно-белых всё не очень хорошо, однако игры российского чемпионата могут исправить ситуацию. Обе команды любят атакующий футбол, поэтому встреча должна получиться интересной.

— В последних матчах Квинси Промес не показывает своего былого уровня игры. Не считаете ли вы, что он мог потерять мотивацию играть в России?

— С профессиональным футболистом такого произойти не может. О потере мотивации он сообщит своему агенту, но не станет показывать это на поле. Кроме того, Промес выступает за один из ведущих клубов России. Я бы сказал, что здесь речь идёт о медленном наборе кондиций, но такое случается со всеми.

— После матча с ПАОК многие болельщики критиковали игру Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Не кажется ли вам, что им в некоторой степени стало тяжелее выдерживать высокий уровень «Спартака»?

— На фоне негативного результата можно обвинять кого угодно. А у нас любят ругать, даже не пытаясь найти конструктивное зерно. В сложившейся ситуации необходимо спокойно и детально разобраться руководству клуба и тренерскому штабу.

Разумеется, вылет команды из Лиги чемпионов — обидная потеря для всего российского футбола, но в этом виде спорта возможно всё. Взять хотя бы вчерашний результат санкт-петербургского «Зенита», который с разгромным счётом одолел минское «Динамо».

— Что вы думаете по поводу того, что Массимо Каррера сейчас в большей степени доверяет молодым игрокам?

— Мне кажется, это вынужденная мера. Сейчас клубы стараются найти оптимальную середину между ценой и качеством. Не все могут позволить оплачивать большие контракты футболистов. Для многих клубов вводить в игру молодых игроков — необходимость.

— На что может рассчитывать «Краснодар» после ухода Фёдора Смолова?

— Подопечные Фоменко славятся своей командной игрой в атаке, главной составляющей которой последние три сезона являлся как раз Смолов, который неизменно был очень активен, брал игру на себя. Но сейчас можно говорить о том, что шанс заявить о себе появился у молодого Ивана Игнатьева . Разумеется, это будет непросто в поединке с таким серьёзным соперником, как «Спартак». Однако наличие качественных полузащитников поможет ему в этом.

«Локомотив очень хорошо укомплектован»

— «Зенит» одержал три победы из трёх в нынешнем чемпионате. Не кажется ли вам, что петербуржцы являются главными фаворитами турнира?

— Думаю, об этом можно было говорить и до старта чемпионата, так как сине-бело-голубые обладают сильнейшим составом. Кроме того, Сергей Семак — молодой тренер, полный амбиций. С другой стороны, не стоит забывать о тревожной ситуации, которая сложилась в Минске. Грандиозный результат в Питере, возможно, благотворно скажется на атмосфере в команде, но безусловно, на эту победу было потрачено слишком много физических и моральных сил. В связи с этим о простоте матча с «Уралом» говорить не приходится.

— «Локомотив» на данный момент показывает не самую яркую и результативную игру. Не связано ли это с тем, что Юрий Сёмин подводит команду к Лиге чемпионов?

— Это очень философский вопрос. Плохо, что команда не забивает. Тем не менее она очень хорошо укомплектована. В матче за Суперкубок железнодорожники показали далеко не всё, на что они способны: не было быстрых атак, не удавалось поймать соперника на ошибках, в движениях ощущалась тяжесть. Однако пока команда будет набирать форму к Лиге чемпионов, она может много потерять в РПЛ.

— Не кажется ли вам, что «Локомотив», став чемпионом, может повторить судьбу «Спартака» образца прошлого сезона, ведь соперники теперь настраиваются на железнодорожников по-иному?

— Думаю, это может быть одной из причин не самых удачных результатов. Но я присутствовал на матче «Локомотив» — «Спартак», и игра мне понравилась. Соперники демонстрировали хороший футбол. С точки зрения динамики железнодорожники выглядели лучше по сравнению с предыдущими встречами.

— Сможет ли «Локомотив» забить свой первый мяч в нынешнем сезоне в матче с «Крыльями Советов»?

— Разумеется, команда в конце концов должна открыть счёт своим голам. Вполне возможно, что это произойдёт именно в Самаре, так как в этой встрече подопечные Сёмина будут безусловными фаворитами.

«Игрокам всё ещё необходимо время на адаптацию»

— В начале сезона ЦСКА покинул целый ряд лидеров, зато команда пополнилась молодыми игроками. Что вы думаете по этому поводу?

— Слежу за играми армейцев с волнением. Действительно, в последнее время появилось очень много новых фамилий. Но результатом и качеством футбола команда пока не блещет. Нужно понимать, что почти весь костяк команды, определяющий её игру в обороне и атаке, ушёл. А игрокам, которые до сих пор появляются, всё ещё необходимо время на адаптацию. Но это должно произойти как можно скорее без отрицательного влияния на результат. Потому что счёт очень сильно влияет на настроение как самих футболистов, так и руководства клуба.

— На что армейцы могут рассчитывать в этом сезоне?

— Ни для кого не секрет, что ЦСКА всегда ставит перед собой максимальные задачи, но на данном этапе от команды нельзя требовать достижения этих целей. Команда будет набирать по ходу чемпионата и перестраиваться, но пока прошло слишком мало времени, чтобы между футболистами вновь возникли игровые связи. Это очень сложный процесс, учитывая тот факт, что в составе больше нет Александра Головина и Витиньо. Оборона действует достаточно успешно, поэтому главное сейчас — чтобы и атакующая линия показывала положительную динамику. Но уверен, что ЦСКА сможет показать себя в полной мере во встречах с прямыми соперниками. Единственное, хотелось бы, чтобы и новички почувствовали себя более уверенно.

— Какое мнение у вас сложилось об игре нападающего Абеля Эрнандеса?

— Это быстрый и креативный игрок, но ему пока не хватает игрового тонуса, так как он много пропустил. Если форвард наберёт свою прежнюю форму, то может стать настоящей угрозой для любого соперника. Абель пришёл из английской Премьер-лиги, а там просто не бывает медленных футболистов.

— В последнее время болельщики всё чаще стали критиковать команды за низкую результативность. Подобное мнение подтверждает и статистика. Почему так происходит?

— Мне кажется, дело в том, что болельщики стали более требовательными после мундиаля. Наш чемпионат также с уверенностью можно назвать конкурентоспособным, но всё же сравнивать эти два турнира нельзя. Пройдёт немного времени и результативность встреч увеличится, появится зрелищность.

— Что вы думаете о тенденции оставлять в защите пять, а то и шесть игроков?

— Могу сказать, что в Европе сейчас складывается схожая ситуация. Поэтому вопрос заключается лишь в том, насколько эти футболисты эффективны в атаке. Кроме того, не у всех команд есть возможность проводить ротацию состава.