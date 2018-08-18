Защитник «Ростова» рассказал о целях клуба на сезон 

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал, какие цели и задачи ставит перед собой клуб в новом сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Российская газета".
"Каких-то глобальных задач перед нами не ставили. Цель — выиграть следующий матч. Дальше этого мы не смотрим", — заявил футболист.
Паршивлюк также отметил, что "Ростову" по силам повторить достижение, когда команда под руководством Курбана Бердыева заняла вторую строчку в таблице РПЛ и играла в Лиге чемпионов.
"Почему бы и нет? В футболе все возможно. Но мы далеко не заглядываем. Это банально прозвучит — но для нас каждый следующий матч самый важный", — заключил защитник.
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