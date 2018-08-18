Ещё
Защитник «Ростова» рассказал о целях клуба на сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Ростова» рассказал о целях клуба на сезон 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал, какие цели и задачи ставит перед собой клуб в новом сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Российская газета".
"Каких-то глобальных задач перед нами не ставили. Цель — выиграть следующий матч. Дальше этого мы не смотрим", — заявил футболист.
Паршивлюк также отметил, что "Ростову" по силам повторить достижение, когда команда под руководством Курбана Бердыева заняла вторую строчку в таблице РПЛ и играла в Лиге чемпионов.
"Почему бы и нет? В футболе все возможно. Но мы далеко не заглядываем. Это банально прозвучит — но для нас каждый следующий матч самый важный", — заключил защитник.
Ранее экс-защитник сборной России рассказал о жизни в Ростове.
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Наркоторговцы по ошибке убили 16-летнего футболиста
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение