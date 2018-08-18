Новый контракт Зобнина: €3 млн за мундиаль

Зобнин подпишет новый контракт со «Спартаком» с отступными в €35 млн

Московский «Спартак» подпишет новый контракт с Романом Зобниным , по которому он будет получать €3 млн в год, а сумма отступных повысится до €35 млн вместо нынешних €15 млн «Зенит» отправляет Эмилиано Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту», а сам футболист еще надеется надеть сине-бело-голубую футболку.

Московский «Спартак» собирается подписать новое соглашение с полузащитником команды Романом Зобнином.

По сообщению Sport24, по новому контракту футболист сборной России будет зарабатывать €3 млн в год, не считая бонусов, которые также будут прописаны в договоре.

Текущее соглашение игрока сборной России с клубом было переподписано в начале прошлого сезона после удачного дебютного года Романа в «Спартаке» и действует до конца сезона-2020/21, а желание руководства заключить уже третий за три года контракт с игроком связано с необходимостью повысить сумму отступных.

На данный момент оффер, после которого «Спартак» будет обязан принять предложение по переходу и дальнейшее решение останется за самим игроком, составляет €15 млн В новом варианте договора сумма должна увеличиться более чем в два раза и составит €35 млн Кроме того, отношения клуба с игроком, в случае заключения сделки, будут пролонгированы до конца сезона-2023/24.

Напомним, что «Спартак» подписал Зобнина в качестве свободного агента из вылетевшего тогда в ФНЛ московского «Динамо», и полузащитник неожиданно стал одним из ключевых футболистов в первом за 17 лет чемпионском сезоне команды.

После этого клуб перезаключил с ним соглашение перед новым сезоном, хотя игрок в тот момент находился в лазарете с разрывом крестообразной связки, полученном в контрольной встрече за национальную команду перед Кубком конфедераций.

Вернувшись после травмы зимой, Зобнин снова стал одним из лидеров команды, после чего провел летом великолепный домашний чемпионат мира, на котором сборная России дошла до четвертьфинала, выбив в 1/8 Испанию, и только по пенальти уступила дорогу к медалям Хорватии с лучшим игроком мундиаля Лукой Модричем.

Зобнин провел все пять матчей от звонка до звонка, включая 120-минутные поединки с испанцами и хорватами и был одним из лидеров команды по беговой работе, отборам и перехватам.

В какой-то мере даже удивительно, что после такого турнира в «Спартак» не посыпались предметные предложения от европейских клубов по ключевому и, главное, молодому игроку.

Александром Максименко. Впрочем, на продлении соглашения с Зобниным руководство красно-белых не собирается останавливаться и планирует также переподписать контракты с голкиперами Александром Селиховым

Первый, напомним, сейчас травмирован, восстанавливаясь от разрыва ахилла, полученного на тренировке в конце сезона, из-за чего Селихов пропустил чемпионат мира, а юный Максименко на старте сезона является основным вратарем «Спартака», вытеснив из состава Артема Реброва

Также стало известно, что санкт-петербургский «Зенит» принял предложение итальянской «Аталанты» об аренда крайнего хавбека Эмилиано Ригони. Клуб из Бергамо заплатить за годичную аренду €1 млн евро, а в договоре будет прописана сумма выкупа, которая составит €15 млн Напомним, что прошлым летом «Зенит» после продолжительных переговоров приобрел полузащитника у аргентинского «Индепендьенте» за €10,5 млн Хавбек отыграл за сине-бело-голубых один сезон, отметившись двумя результативными передачами в 17-ти матчах чемпионата, а также забив шесть мячей в десяти играх в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака аргентинец появился на 29 минут в матче с тульским «Арсеналом» (1:0), а также провел первый тайм в первом поединке квалификации Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4), чуть не закончившемся для «Зенита» еврокубковой катастрофой.

Ожидается, что 18 августа Ригони вылетит в Италию для прохождения медосмотра, по итогам которого будет подписано соглашение с «Аталантой».

«Конечно, Ригони хочет вернуться в «Зенит» после аренды. Эмилиано не забыл, кто поверил в него, когда он приехал в Европу, — цитирует «Спорт-Экспресс» агента футболиста Хуана Круса Ольера.

— Единственная проблема в том, что у «Зенита» много легионеров в команде, и из-за лимита не все могут играть.

В том, что Ригони ушел в аренду, нет ничьей ошибки. Ему нужно играть, и «Зениту» нужно, чтобы он играл».