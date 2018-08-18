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Арсенал намерен продлить контракт с Рэмси
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Арсенал намерен продлить контракт с Рэмси 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Лондонский "Арсенал" намерен подписать новое соглашение с валлийским полузащитником Аароном Рэмси, сообщает "Советский спорт".
По информации газеты Mirror, "канониры" уверены, что у них получится продлить соглашение с хавбеком, несмотря на высокий финансовый запрос.
Помимо лондонского клуба, в услугах валлийского футболиста заинтересованы испанская "Барселона", итальянское "Лацио", и английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
27-летний Рэмси стал игроком "Арсенала" в 2008 году, перейдя из "Кардифф Сити". За 10 лет в составе "канониров" хавбек трижды выигрывал Кубок Англии.
В предыдущем сезоне Аарон принял участие в 24 матчах Английской премьер-лиги, забив семь мячей и отдав восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что защитник Начо Монреаль и нападающий Дэнни Уэлбек вернулись к тренировкам в общей группе лондонского "Арсенала".
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