Арсенал намерен продлить контракт с Рэмси

По информации газеты Mirror, "канониры" уверены, что у них получится продлить соглашение с хавбеком, несмотря на высокий финансовый запрос.

Помимо лондонского клуба, в услугах валлийского футболиста заинтересованы испанская "Барселона", итальянское "Лацио", и английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

27-летний Рэмси стал игроком "Арсенала" в 2008 году, перейдя из "Кардифф Сити". За 10 лет в составе "канониров" хавбек трижды выигрывал Кубок Англии.

В предыдущем сезоне Аарон принял участие в 24 матчах Английской премьер-лиги, забив семь мячей и отдав восемь голевых передач.