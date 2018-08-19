Гвардиола: «Моуриньо прав, мы не можем купить класс»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил наставнику "манкунианцев" Жозе Моуринью. Ранее португалец заявил, что "Сити" может купить много игроков, но не сможет приобрести класс.

"Да, Жозе прав. Мы действительно не можем купить класс. "Сити" прожил потрясающий прошлый сезон. Да, это всё снимали для фильма, но это не была моя инициатива. Клуб просто пытается расти, выигрывать титулы, как и все большие команды в мире. Мы делали это для себя и наших фанатов, чтобы они имели возможность заглянуть за кулисы проекта "Манчестер Сити".

Это мнение Жозе. Одни скажут, что им понравилось, другие — нет. Всё просто. Но, конечно же, я согласен с ним — мы не можем купить класс", — приводит слова Гвардиолы после матча с "Хаддерсфилдом" (6:1) Goal.com.