Ещё
Гвардиола: «Моуриньо прав, мы не можем купить класс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвардиола: «Моуриньо прав, мы не можем купить класс» 

Евро-футбол.Ру 19 августа 2018
Фото: Instagram
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил наставнику "манкунианцев" Жозе Моуринью. Ранее португалец заявил, что "Сити" может купить много игроков, но не сможет приобрести класс.
"Да, Жозе прав. Мы действительно не можем купить класс. "Сити" прожил потрясающий прошлый сезон. Да, это всё снимали для фильма, но это не была моя инициатива. Клуб просто пытается расти, выигрывать титулы, как и все большие команды в мире. Мы делали это для себя и наших фанатов, чтобы они имели возможность заглянуть за кулисы проекта "Манчестер Сити".
Это мнение Жозе. Одни скажут, что им понравилось, другие — нет. Всё просто. Но, конечно же, я согласен с ним — мы не можем купить класс", — приводит слова Гвардиолы после матча с "Хаддерсфилдом" (6:1) Goal.com.
Евро-футбол.Ру: последние новости
​Тухель отправит Буффона в запас ЦСКА близок к подписанию полузащитника "Легии" за 7 млн евро УЕФА оштрафовал "Спартак" на 31 тысячу евро по итогам домашнего матча с ПАОКом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение