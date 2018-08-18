На кого итальянские клубы потратили рекордные €1,14 млрд

В Италии завершился летний период дозаявок. Клубы Серии А потратили на приобретение новых футболистов рекордную для себя сумму в €1,14 млрд RT рассказывает, какие игроки вошли в список самых дорогостоящих приобретений, а также какие клубы итальянского первенства были самыми расточительными.

В 2018 году летнее трансферное окно в главных европейских чемпионатах завершилось в разное время. Так, первыми на эксперимент пошли англичане и итальянцы, которые решили, что период дозаявок должен закрываться в день стартового тура национальных первенств. Клубы Туманного Альбиона завершили усиление составов уже 9 августа, а их коллеги из Серии А — восемью днями позже.

По информации портала Football Italia, летом клубы Английской премьер-лиги расстались с €1,42 млрд ради покупки новых игроков, а итальянцы и вовсе установили рекордное для своей страны достижение. Они потратили €1,14 млрд, превысив предыдущее достижение более чем на €200 млн (€907 млн).

Больше остальных тратил действующий чемпион Серии А «Ювентус». Именно туринцы осуществили три самых громких и дорогих трансфера нынешнего межсезонья, а их общие траты составили €250 млн Второй по расходам стала «Рома», которая рассталась с €136 млн При этом до полноценного соперничества с англичанами итальянцам пока далеко. Достаточно посмотреть на список из десяти самых дорогих трансферов лета, семь из которых были осуществлены клубами АПЛ. Сразу три покупки осуществил финалист прошлогодней Лиги чемпионов «Ливерпуль». Коллектив Юргена Клоппа приобрёл Алиссона Бекера, Наби Кейту и Фабиньо, потратив на них суммарно €167 млн Самым дорогим трансфером межсезонья на Туманном Альбионе является переход голкипера Кепы Ариссабалаги, который покинул «Атлетик» из Бильбао ради выступления в «Челси». Футболист стал самым дорогим вратарём в мире, а сумма сделки составила €80 млн Но главным трансферным событием не только в Италии, но и во всём мире стал трансфер нападающего «Реала» Криштиану Роналду . По данным Transfermarkt, за 33-летнего футболиста «Ювентус» заплатил €117 млн, что является третьим самым дорогим трансфером в истории. По этому показателю эта покупка уступает только переходам Неймара (€222 млн) и Килиана Мбаппе (€135 млн) в «Пари Сен-Жермен»).

Однако на этом туринцы решили не останавливаться и ещё трижды превышали планку в €30 млн за трансфер футболистов. Самым дорогим из них стал защитник «Валенсии» Жуан Канселу, на которого было потрачено €40,2 млн, а хавбек «Баварии» Дуглас Коста оказался дешевле лишь на €200 тыс. При этом эти игроки могут стать игроками стартового состава «Старой синьоры» на долгий срок. Оба спортсмена моложе 28 лет, но уже обладают солидным опытом выступлений на высоком уровне. Кроме того, оба отлично знакомы с итальянским чемпионатом. Так, португалец прошлый сезон провёл на правах аренды в «Интере», а бразилец — в «Ювентусе», который был настолько впечатлён его игрой, что в межсезонье решил полностью выкупить контракт.

Футболист «Ювентуса» Жуан Канселу globallookpress.com

Однако не менее важным является возвращение из «Милана» Леонардо Бонуччи . Годом ранее опытный защитник польстился на выгодное с финансовой точки зрения предложение «россонери» и покинул Турин, в котором провёл лучшие семь лет карьеры. Позднее сам игрок признавался, что допустил серьёзную ошибку и ждал возможности вернуться в «Ювентус». Такой шанс представился уже летом 2018-го года — «бьянконери» предложили за уроженца Витербо €35 млн, а его нынешние работодатели не стали торговаться.

Посоперничать с «Ювентусом» в щедрости отважился миланский «Интер». «Нерадзурри» не оставляют попыток вернуться в элиту итальянского футбола и пытаются добиться этой цели путём осуществления дорогостоящих приобретений. Так, боссы клуба не поскупились и заплатили €38 млн за полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Эксцентричный бельгиец является одним из лучших в своём амплуа, а в прошлом сезоне помог римлянам добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Маттео Политано. При этом Наингголан стал единственным по-настоящему дорогим приобретением «Интера». Помимо него клуб приобрёл перспективных Лаутаро Мартинеса и Федерико Димарко , заплатив за них в сумме €23 млн, а также взял в аренду Кейту Бальде, Шиме Врсалько

Футболист «Интера» Раджа Наингголан globallookpress.com