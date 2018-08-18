На кого итальянские клубы потратили рекордные €1,14 млрд 

В Италии завершился летний период дозаявок. Клубы Серии А потратили на приобретение новых футболистов рекордную для себя сумму в €1,14 млрд RT рассказывает, какие игроки вошли в список самых дорогостоящих приобретений, а также какие клубы итальянского первенства были самыми расточительными.
В 2018 году летнее трансферное окно в главных европейских чемпионатах завершилось в разное время. Так, первыми на эксперимент пошли англичане и итальянцы, которые решили, что период дозаявок должен закрываться в день стартового тура национальных первенств. Клубы Туманного Альбиона завершили усиление составов уже 9 августа, а их коллеги из Серии А — восемью днями позже.
По информации портала Football Italia, летом клубы Английской премьер-лиги расстались с €1,42 млрд ради покупки новых игроков, а итальянцы и вовсе установили рекордное для своей страны достижение. Они потратили €1,14 млрд, превысив предыдущее достижение более чем на €200 млн (€907 млн).
Больше остальных тратил действующий чемпион Серии А «Ювентус». Именно туринцы осуществили три самых громких и дорогих трансфера нынешнего межсезонья, а их общие траты составили €250 млн Второй по расходам стала «Рома», которая рассталась с €136 млн При этом до полноценного соперничества с англичанами итальянцам пока далеко. Достаточно посмотреть на список из десяти самых дорогих трансферов лета, семь из которых были осуществлены клубами АПЛ. Сразу три покупки осуществил финалист прошлогодней Лиги чемпионов «Ливерпуль». Коллектив Юргена Клоппа приобрёл Алиссона Бекера, Наби Кейту и Фабиньо, потратив на них суммарно €167 млн Самым дорогим трансфером межсезонья на Туманном Альбионе является переход голкипера Кепы Ариссабалаги, который покинул «Атлетик» из Бильбао ради выступления в «Челси». Футболист стал самым дорогим вратарём в мире, а сумма сделки составила €80 млн Но главным трансферным событием не только в Италии, но и во всём мире стал трансфер нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По данным Transfermarkt, за 33-летнего футболиста «Ювентус» заплатил €117 млн, что является третьим самым дорогим трансфером в истории. По этому показателю эта покупка уступает только переходам Неймара (€222 млн) и Килиана Мбаппе (€135 млн) в «Пари Сен-Жермен»).
Однако на этом туринцы решили не останавливаться и ещё трижды превышали планку в €30 млн за трансфер футболистов. Самым дорогим из них стал защитник «Валенсии» Жуан Канселу, на которого было потрачено €40,2 млн, а хавбек «Баварии» Дуглас Коста оказался дешевле лишь на €200 тыс. При этом эти игроки могут стать игроками стартового состава «Старой синьоры» на долгий срок. Оба спортсмена моложе 28 лет, но уже обладают солидным опытом выступлений на высоком уровне. Кроме того, оба отлично знакомы с итальянским чемпионатом. Так, португалец прошлый сезон провёл на правах аренды в «Интере», а бразилец — в «Ювентусе», который был настолько впечатлён его игрой, что в межсезонье решил полностью выкупить контракт.
Футболист «Ювентуса» Жуан Канселу globallookpress.com
Однако не менее важным является возвращение из «Милана» Леонардо Бонуччи. Годом ранее опытный защитник польстился на выгодное с финансовой точки зрения предложение «россонери» и покинул Турин, в котором провёл лучшие семь лет карьеры. Позднее сам игрок признавался, что допустил серьёзную ошибку и ждал возможности вернуться в «Ювентус». Такой шанс представился уже летом 2018-го года — «бьянконери» предложили за уроженца Витербо €35 млн, а его нынешние работодатели не стали торговаться.
Посоперничать с «Ювентусом» в щедрости отважился миланский «Интер». «Нерадзурри» не оставляют попыток вернуться в элиту итальянского футбола и пытаются добиться этой цели путём осуществления дорогостоящих приобретений. Так, боссы клуба не поскупились и заплатили €38 млн за полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Эксцентричный бельгиец является одним из лучших в своём амплуа, а в прошлом сезоне помог римлянам добраться до полуфинала Лиги чемпионов.
При этом Наингголан стал единственным по-настоящему дорогим приобретением «Интера». Помимо него клуб приобрёл перспективных Лаутаро Мартинеса и Федерико Димарко, заплатив за них в сумме €23 млн, а также взял в аренду Кейту Бальде, Шиме Врсалько и Маттео Политано.
Футболист «Интера» Раджа Наингголан globallookpress.com
Одним из самых дорогих трансферов лета в Италии стал переход защитника Маттиа Кальдары из «Ювентуса» в «Милан». Годом ранее 24-летний воспитанник «Аталанты» пополнил ряды чемпиона Италии и сразу же отправился в аренду в родной клуб. Там он провёл 43 матча и забил семь мячей, что произвело впечатление на руководство «россонери», которое решили потратить на его приобретение €35 млн В целом нынешнюю трансферную кампанию «Милан» провёл, приобретая как молодых и перспективных игроков, так и опытных спортсменов. Так, к первой категории можно отнести оценённого в €25 млн полузащитника «Вильярреала» Саму Кастильехо и хавбека «Дженоа» Диего Лаксальта. К числу вторых принадлежат 30-летний хорват Никола Калинич, который был отчислен из своей национальной команды за отказ выходить на замену, и один из лучших бомбардиров Серии А последних лет Гонсало Игуаин. Причём аргентинец пополнил состав команды лишь на правах аренды, однако её стоимость составила более чем внушительные €18 млн При этом «Рома», которая стала второй в Италии по тратам в нынешнее межсезонье, сделала ставку не на качество, а на количество. Состав «джалоросси» пополнили сразу 13 новых футболистов, а самым дорогостоящим из них стал опорный полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи, который обошёлся римлянам в невыдающиеся по нынешним меркам €26,65 млн На €1,95 млн дешевле оказался хавбек «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе, а третьим в списке стало юное дарование из Нидерландов Джастин Клюйверт. 19-летний сын прославленного футболиста «Барселоны» обошёлся клубу в €17,25 млн При этом также нельзя не отметить и усиление состава вице-чемпиона Италии прошедшего сезона. В межсезонье «Наполи» лишились главного тренера — Маурицио Сарри отправился покорять Англию вместе с «Челси», а его место занял легендарный Карло Анчелотти. Однако массовой закупки, которая часто сопровождается сменой тренера, не последовало. Неаполитанцы решили действовать точечно: за €30 млн был приобретён Фабиан Руис из «Бетиса», а ещё €25 ушло на привлечение Симоне Верди из «Болоньи».