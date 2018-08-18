Хавбек «Спартака» Ханни может покинуть клуб

По информации Lebuteur.com, алжирским футболистом интересуются сразу несколько клубов.

Ханни перешел в "Спартак" в январе 2018 года из бельгийского "Андерлехта" за €8 млн За красно-белых он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 играх.

В нынешнем сезоне Ханни принял участие лишь в 1 матче. Ранее сообщалось, что он хочет обсудить свое будущее с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой . По информации алжирских СМИ, высшее руководство "Спартака" не хочет продавать Ханни, но может согласиться на аренду.

Ранее были объявлены стартовые составы "Краснодара" и московского "Спартака" на матч 4-го тура Российской премьер-лиги.