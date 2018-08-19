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Футболист «Милана» приостановил карьеру из-за здоровья
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Футболист «Милана» Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем 

ТАСС 19 августа 2018
Фото: © EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Защитник итальянского футбольного клуба "Милан" Иван Стринич приостановил спортивную карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.
Отмечается, что врачи диагностировали у 31-летнего хорвата начальную гипертрофию сердечной мышцы. Футболисту предстоит провести дополнительное медицинское обследование, в связи с этим он вынужден приостановить карьеру.
Стринич перешел в "Милан" в июле этого года, не проведя за команду ни одного официального матча. До "Милана" он выступал за итальянские "Наполи" и "Сампдорию", украинский "Днепр" и хорватский "Хайдук". В составе сборной Хорватии он провел 49 матчей, став серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.
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