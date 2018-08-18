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Роналду выйдет в стартовом составе на матч с «Кьево»
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Роналду выйдет в стартовом составе на матч с «Кьево» 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Reuters
18 августа в матче "Кьево" — "Ювентус" дебютирует звездный нападающий туринского клуба Криштиану Роналду, сообщает Sport24.
Матч открытия нового сезона Серии А состоится в Вероне на стадионе "Марко Антонио Бентегоди" и начнется в 19:00 по московскому времени.
Для большинства зрителей игра в первую очередь интересна дебютом португальского нападающего Криштиану Роналду за "Ювентус", который этим летом перешел в итальянский клуб из мадридского "Реала" за €112 млн  "Кьево": Соррентино, Каччаторе, Бани, Роззетини, Томович, Хетемай, Радованович, Ригони, Джаккерини, Депаоли, Степински.
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Дуглас Коста, Роналду.
Ранее легендарный бразильский нападающий Пеле пожелал удачи португальцу Криштиану Роналду в дебютном для форварда официальном матче за туринский "Ювентус".
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