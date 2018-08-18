Роналду выйдет в стартовом составе на матч с «Кьево»

18 августа в матче "Кьево" — "Ювентус" дебютирует звездный нападающий туринского клуба Криштиану Роналду , сообщает Sport24.

Матч открытия нового сезона Серии А состоится в Вероне на стадионе "Марко Антонио Бентегоди" и начнется в 19:00 по московскому времени.

Для большинства зрителей игра в первую очередь интересна дебютом португальского нападающего Криштиану Роналду за "Ювентус", который этим летом перешел в итальянский клуб из мадридского "Реала" за €112 млн "Кьево": Соррентино, Каччаторе, Бани, Роззетини, Томович, Хетемай, Радованович, Ригони, Джаккерини, Депаоли, Степински.

Ранее легендарный бразильский нападающий Пеле пожелал удачи португальцу Криштиану Роналду в дебютном для форварда официальном матче за туринский "Ювентус".